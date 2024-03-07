ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікар назвала симптоми менінгіту B та розказала, як можна заразитися

Четвер 07 березня 2024 10:54
UA EN RU
Лікар назвала симптоми менінгіту B та розказала, як можна заразитися Фото: Які сипптоми менінгіту B (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Даша Власенко

Менінгококова хвороба групи B (також відома як менінгіт B) - це рідкісне, але серйозне захворювання, яке викликається бактеріальною інфекцією оболонок головного та спинного мозку.

Які симптоми хвороби, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на педіатра Дарину Власенко в Instagram.

Що треба знати про менінгіт

Це також може викликати серйозне зараження крові, яке називається менінгококовою септицемією. Менінгіт і сепсис, спричинені бактеріями менінгококової групи B, можуть вражати людей будь-якого віку, але найчастіше зустрічаються у немовлят і маленьких дітей.

Наприклад, статистика у Канаді: У період з 2012 по 2019 рік менінгіт B став причиною приблизно половини (49,5%) усіх випадків інвазивної менінгококової інфекції (ІМЗ) і більшості смертей (52%).

Захворюваність на менінгіт B була найвищою серед немовлят віком до 1 року. У немовлят і дітей молодшого віку (≤4 років) 73% випадків ІМД були пов’язані з серогрупою B.

Менінгіт В може вразити здорових людей раптово, швидко прогресувати та потенційно смертельний, іноді протягом 24 годин.

1 з 5 тих, хто виживе, матиме довгострокові наслідки, включаючи пошкодження мозку, втрату слуху та кінцівок.

1 з 10 людей, інфікованих менінгітом В, може померти, іноді протягом 24 годин.

Особа, інфікована менінгококовою бактерією, може поширювати хворобу до 7 днів до прояву симптомів менінгококової інфекції.

1 з 10 підлітків є носіями бактерії, зазвичай без симптомів, і можуть поширювати її протягом 6 місяців.

Зазвичай зима та весна були сезонами піку менінгококової інфекції, однак випадки захворювання можуть виникати цілий рік.

Як можна заразитися менінгітом

Бактерії, що викликають менінгіт В, живуть у носі та горлі та можуть передаватися через тісний контакт, наприклад під час кашлю, поцілунку чи чхання.

Певна повсякденна поведінка може збільшити ризик захворювання на менінгіт В, особливо для підлітків і молодих людей, зокрема:

  • Проживання в тісних приміщеннях
  • Спільне використання напоїв, столового посуду та пристроїв для куріння
  • Кашель і чхання
  • Поцілунки

Симптоми менінгіту B

Початкові симптоми можуть бути незрозумілими та схожими на симптоми застуди

  • Раптова лихоманка
  • Головний біль
  • Ригідність(напруження) м’язів шиї
  • Також пацієнт може скаржитися на нудоту, блювання, висип.

До речі, інфекціоніст пояснив, чи варто панікувати через зростання захворюваності на кашлюк.

Читайте також про те, як захистити дитину від поширеного захворювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хвороби Лікарі
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 7 березня
Ситуація на фронті сьогодні 7 березня