Врач назвала симптомы менингита B и рассказала, как можно заразиться

Менингококковая болезнь группы B (также известная как менингит B) - это редкое, но серьезное заболевание, вызываемое бактериальной инфекцией оболочек головного и спинного мозга.

Какие симптомы болезни, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на педиатра Дарью Власенко в Instagram.

Что нужно знать о менингите

Это также может вызвать серьезное заражение крови, называемое менингококковой септицемией. Менингит и сепсис, вызванные бактериями менингококковой группы B, могут поражать людей всех возрастов, но чаще встречаются у младенцев и маленьких детей.

Например, статистика в Канаде: В период с 2012 по 2019 год менингит B стал причиной примерно половины (49,5%) всех случаев инвазивной менингококковой инфекции (ИМЗ) и большинства смертей (52%).

Заболеваемость менингитом B была самой высокой среди младенцев в возрасте до 1 года. У младенцев и детей младшего возраста (≤4 года) 73% случаев ИМД были связаны с серогруппой B.

Менингит В может поразить здоровых людей внезапно, быстро прогрессировать и потенциально смертельный, иногда в течение 24 часов.

1 из 5 выживших будет иметь долгосрочные последствия, включая повреждение мозга, потерю слуха и конечностей.

1 из 10 человек, инфицированных менингитом В, может умереть, иногда в течение 24 часов.

Лицо, инфицированное менингококковой бактерией, может распространять болезнь до 7 дней до проявления симптомов менингококковой инфекции.

1 из 10 подростков являются носителями бактерии, обычно без симптомов и могут распространять ее в течение 6 месяцев.

Обычно зима и весна были сезонами пика менингококковой инфекции, однако случаи заболевания могут возникать круглый год.

Как можно заразиться менингитом

Бактерии, вызывающие менингит В, живут в носу и горле и могут передаваться через тесный контакт, например во время кашля, поцелуя или чихания.

Определенное повседневное поведение может увеличить риск заболевания менингитом В, особенно для подростков и молодых людей, в частности:

Проживание в тесных помещениях

Совместное использование напитков, столовой посуды и курительных устройств

Кашель и чихание

Поцелуи

Симптомы менингита B

Начальные симптомы могут быть непонятны и похожи на симптомы простуды.