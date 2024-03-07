Врач назвала симптомы менингита B и рассказала, как можно заразиться
Менингококковая болезнь группы B (также известная как менингит B) - это редкое, но серьезное заболевание, вызываемое бактериальной инфекцией оболочек головного и спинного мозга.
Какие симптомы болезни, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на педиатра Дарью Власенко в Instagram.
Что нужно знать о менингите
Это также может вызвать серьезное заражение крови, называемое менингококковой септицемией. Менингит и сепсис, вызванные бактериями менингококковой группы B, могут поражать людей всех возрастов, но чаще встречаются у младенцев и маленьких детей.
Например, статистика в Канаде: В период с 2012 по 2019 год менингит B стал причиной примерно половины (49,5%) всех случаев инвазивной менингококковой инфекции (ИМЗ) и большинства смертей (52%).
Заболеваемость менингитом B была самой высокой среди младенцев в возрасте до 1 года. У младенцев и детей младшего возраста (≤4 года) 73% случаев ИМД были связаны с серогруппой B.
Менингит В может поразить здоровых людей внезапно, быстро прогрессировать и потенциально смертельный, иногда в течение 24 часов.
1 из 5 выживших будет иметь долгосрочные последствия, включая повреждение мозга, потерю слуха и конечностей.
1 из 10 человек, инфицированных менингитом В, может умереть, иногда в течение 24 часов.
Лицо, инфицированное менингококковой бактерией, может распространять болезнь до 7 дней до проявления симптомов менингококковой инфекции.
1 из 10 подростков являются носителями бактерии, обычно без симптомов и могут распространять ее в течение 6 месяцев.
Обычно зима и весна были сезонами пика менингококковой инфекции, однако случаи заболевания могут возникать круглый год.
Как можно заразиться менингитом
Бактерии, вызывающие менингит В, живут в носу и горле и могут передаваться через тесный контакт, например во время кашля, поцелуя или чихания.
Определенное повседневное поведение может увеличить риск заболевания менингитом В, особенно для подростков и молодых людей, в частности:
- Проживание в тесных помещениях
- Совместное использование напитков, столовой посуды и курительных устройств
- Кашель и чихание
- Поцелуи
Симптомы менингита B
Начальные симптомы могут быть непонятны и похожи на симптомы простуды.
- Внезапная лихорадка
- Головная боль
- Ригидность (напряжение) мышц шеи
- Также пациент может жаловаться на тошноту, рвоту, сыпь.
Кстати, инфекционист объяснил, стоит ли паниковать из-за роста заболеваемости коклюшем.
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