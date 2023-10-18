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Лікар назвала серйозні ускладнення від грипу: можуть призвести до смерті

Фото: Грип може давати ускладнення (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Більшість людей, які перенесли грип, відновлюються за кілька днів - максимум до двох тижнів, але деякі люди матимуть ускладнення (такі як пневмонія). Деякі "побочки" інфекції можуть бути небезпечними для життя та призвести до смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram педіатра з Харкова Дар'ї Власенко.

Що потрібно знати про ускладнення

Риносинусит та вушні інфекції є прикладами помірних ускладнень від грипу, а пневмонія - серйозне ускладнення грипу, яке може бути спричинене або вірусом грипу, або супутньою бактеріальною флорою.

Інші можливі серйозні ускладнення викликані грипом: запалення серцевого м'яза (міокардит), мозку (енцефаліт) або м'язів тіла (міозит, рабдоміоліз), а також поліорганну недостатність.

Вірусна інфекція дихальних шляхів може призвести до сепсису, що загрожує життю. Грип також може погіршити перебіг хронічних хвороб. Наприклад, люди з астмою можуть зазнавати нападів астми, коли у них грип, а люди з хворобами серця можуть відчувати погіршення стану.

Люди, які можуть мати ускладнення від грипу

Будь-яка людина може хворіти на грип (навіть здорові люди), і серйозні проблеми, пов'язані з грипом, можуть статися в будь-якому віці, але деякі люди наражаються на високий ризик розвитку серйозних ускладнень, пов'язаних з грипом, якщо вони хворіють:

  • люди віком 65 років і старші
  • люди будь-якого віку з певними хронічними захворюваннями (такі як астма, діабет чи серцеві захворювання)
  • вагітні жінки
  • діти віком до 5 років, але особливо ті, кому менше 2 років

Пам'ятайте, що лише вакцинація може уберегти вас від ускладнень від грипу.

Тривожні ознаки після грипу

У дітей

  • Утруднене та прискорене дихання
  • Синій колір шкіри
  • П'є мало рідини
  • Не прокидається чи не реагує на звуки
  • Дратівливість, крик
  • Лихоманка та висипання
  • Симптоми пройшли, а потім повернулися

У дорослих

  • Труднощі з диханням чи задишка
  • Втрата свідомості
  • Постійне блювання
  • Симптоми грипу пішли, а потім повернулися із сильним кашлем

Раніше українцям розповіли, яких лікарів можна потрапити без направлення.

Нагадаємо, що лікар розповів, чи є зв'язок між дитячими інфекціями та цукровим діабетом.

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