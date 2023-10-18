Лікар назвала серйозні ускладнення від грипу: можуть призвести до смерті

Більшість людей, які перенесли грип, відновлюються за кілька днів - максимум до двох тижнів, але деякі люди матимуть ускладнення (такі як пневмонія). Деякі "побочки" інфекції можуть бути небезпечними для життя та призвести до смерті.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію в Instagram педіатра з Харкова Дар'ї Власенко.
Риносинусит та вушні інфекції є прикладами помірних ускладнень від грипу, а пневмонія - серйозне ускладнення грипу, яке може бути спричинене або вірусом грипу, або супутньою бактеріальною флорою.
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Інші можливі серйозні ускладнення викликані грипом: запалення серцевого м'яза (міокардит), мозку (енцефаліт) або м'язів тіла (міозит, рабдоміоліз), а також поліорганну недостатність.
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Вірусна інфекція дихальних шляхів може призвести до сепсису, що загрожує життю. Грип також може погіршити перебіг хронічних хвороб. Наприклад, люди з астмою можуть зазнавати нападів астми, коли у них грип, а люди з хворобами серця можуть відчувати погіршення стану.
Будь-яка людина може хворіти на грип (навіть здорові люди), і серйозні проблеми, пов'язані з грипом, можуть статися в будь-якому віці, але деякі люди наражаються на високий ризик розвитку серйозних ускладнень, пов'язаних з грипом, якщо вони хворіють:
Пам'ятайте, що лише вакцинація може уберегти вас від ускладнень від грипу.
У дітей
У дорослих
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