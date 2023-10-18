Лікар назвала серйозні ускладнення від грипу: можуть призвести до смерті

Що потрібно знати про ускладнення

Риносинусит та вушні інфекції є прикладами помірних ускладнень від грипу, а пневмонія - серйозне ускладнення грипу, яке може бути спричинене або вірусом грипу, або супутньою бактеріальною флорою.

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Інші можливі серйозні ускладнення викликані грипом: запалення серцевого м'яза (міокардит), мозку (енцефаліт) або м'язів тіла (міозит, рабдоміоліз), а також поліорганну недостатність.

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Вірусна інфекція дихальних шляхів може призвести до сепсису, що загрожує життю. Грип також може погіршити перебіг хронічних хвороб. Наприклад, люди з астмою можуть зазнавати нападів астми, коли у них грип, а люди з хворобами серця можуть відчувати погіршення стану.

Люди, які можуть мати ускладнення від грипу

Будь-яка людина може хворіти на грип (навіть здорові люди), і серйозні проблеми, пов'язані з грипом, можуть статися в будь-якому віці, але деякі люди наражаються на високий ризик розвитку серйозних ускладнень, пов'язаних з грипом, якщо вони хворіють:

люди віком 65 років і старші

люди будь-якого віку з певними хронічними захворюваннями (такі як астма, діабет чи серцеві захворювання)

вагітні жінки

діти віком до 5 років, але особливо ті, кому менше 2 років

Пам'ятайте, що лише вакцинація може уберегти вас від ускладнень від грипу.

Тривожні ознаки після грипу

У дітей

Утруднене та прискорене дихання

Синій колір шкіри

П'є мало рідини

Не прокидається чи не реагує на звуки

Дратівливість, крик

Лихоманка та висипання

Симптоми пройшли, а потім повернулися

У дорослих