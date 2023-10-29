Лікар назвала продукти, які "вбивають" ваше серце

За словами лікаря, продукти, які шкодять здоров'ю та негативно впливають на серце, можна поділити на 4 категорії.

Їжа з транс-жирами

Продукти, які пройшли обробку та продаються в упаковці, мають чимало "прихованих вбивць". Пончики, попкорн, заморожена піца та навіть печиво - уся ця їжа особливо шкідлива для здоров'я. Такі продукти провокують ішемічну хворобу серця. Окрім цього, вони підвищують рівень холестерину.

"Замість транс-жирів обирайте здорові жири, такі як мононенасичені та поліненасичені, які містяться в оливковій олії, авокадо та жирній рибі, як-от лосось. Ці жири можуть допомогти підвищити "хороший" холестерин і знизити рівень "поганого" холестерину", - пояснила лікар.

Приготуйте піцу самостійно (фото: freepik.com)

Продукти з насиченими жирами

Як виявилося, жирне м'ясо та велика кількість молочних продуктів можуть також підвищувати рівень холестерину та сприяти розвитку атеросклерозу. Ця хвороба звужує артерії, робить їх "жорсткими". Через це серце та мозок починають отримувати недостатню кількість крові.

"Щоб зменшити споживання насичених жирів, обирайте нежирні джерела білка, такі як птиця без шкіри, риба та бобові", - розповіла лікар.

Деякі продукти - вороги здоров'я (фото: freepik.com)

Їжа з надлишком натрію

Натрій потрапляє до організму людини не тільки разом з сіллю, зазначила експерт. Вона каже, що людям, які піклуються про здоров'я, слід відмовитися від оброблених продуктів, таких як соуси, бульйоні кубики, готові нагетси та котлети у паніровці, ковбаси тощо. Натрій затримує рідину в організмі, підвищує тиск та створює велике навантаження на серце.

"Зниження вмісту натрію можна досягти використанням трав та спецій для ароматизації замість солі. Обирайте оброблену їжу з низьким вмістом натрію або без додавання солі", - радить лікар.

Замініть сіль ароматними травами (фото: freepik.com)

Продукти з цукром

Солодкі напої, цукерки та інші продукти з цукром, як стверджує експерт, призводять до ожиріння та серцевих захворювань. Особливу увагу слід звернути людям з резистентністю до інсуліну або діабетом.

Лікар радить замінити солодощі та напої з цукром. Замість них ви можете їсти свіжі фрукти та пити чисту воду. Це не тільки зменшить вживання цукру, а ще й наситить організм корисною клітковиною.

Цукор може нашкодити здоров'ю (фото: freepik.com)