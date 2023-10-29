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Врач назвала продукты, "убивающие" ваше сердце

Узнайте, какие продукты вредят здоровью (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Доктор Росми Барриос назвала продукты, которые она никогда не хотела ,бы есть, чтобы уберечь сердце. Некоторая еда не приносит пользу, а становится врагом здоровья.

Какие продукты "убивают" сердце, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

По словам врача, продукты, которые вредят здоровью и негативно влияют на сердце, можно разделить на 4 категории.

Еда с транс-жирами

Продукты, которые прошли обработку и продаются в упаковке, таят в себе множество "скрытых убийц". Пончики, попкорн, замороженная пицца и даже печенье – вся эта пища особенно вредна для здоровья. Такие продукты провоцируют ишемическую болезнь сердца. Кроме того, они повышают уровень холестерина.

"Вместо транс-жиров выбирайте здоровые жиры, такие как мононенасыщенные и полиненасыщенные, содержащиеся в оливковом масле, авокадо и жирной рыбе, такой как лосось. Эти жиры могут помочь повысить "хороший" холестерин и снизить уровень "плохого" холестерина", - объяснила врач.

Приготовьте пиццу самостоятельно (фото: freepik.com)

Продукты с насыщенными жирами

Как оказалось, жирное мясо и большое количество молочных продуктов могут повышать уровень холестерина и способствовать развитию атеросклероза. Эта болезнь сужает артерии, делает их "жесткими". Поэтому сердце и мозг начинают получать недостаточное количество крови.

"Чтобы снизить потребление насыщенных жиров, выбирайте нежирные источники белка, такие как птица без кожи, рыба и бобовые", - рассказала врач.

Некоторые продукты – враги здоровья (фото: freepik.com)

Пища с избытком натрия

Натрий попадает в организм человека не только вместе с солью, отметила эксперт. Она говорит, что людям, заботящимся о здоровье, следует отказаться от обработанных продуктов, таких как соусы, бульонные кубики, готовые нагетсы и котлеты в панировке, колбасы и так далее. Натрий задерживает жидкость в организме, повышает давление и создает большую нагрузку на сердце.

"Снижения содержания натрия можно достичь использованием трав и специй для ароматизации вместо соли. Выбирайте обработанную пищу с низким содержанием натрия или без добавления соли", - советует врач.

Замените соль ароматными травами (фото: freepik.com)

Продукты с сахаром

Сладкие напитки, конфеты и другие продукты с сахаром, как утверждает эксперт, приводят к ожирению и сердечным заболеваниям. Особое внимание следует обратить людям с резистентностью к инсулину или диабетом.

Врач рекомендует заменить сладости и напитки с сахаром. Вместо них вы можете есть свежие фрукты и пить чистую воду. Это не только уменьшит употребление сахара, но еще и насытит организм полезной клетчаткой.

Сахар может навредить здоровью (фото: freepik.com)

Напомним, ранее Комаровский назвал продукты, которые сделают ваше сердце здоровым.

Также мы уже рассказывали, какие 5 продуктов нужно есть раз в неделю.

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