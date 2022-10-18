Лікар назвала причини ранньої сивини: яких елементів не вистачає вашому організму

Причини ранньої сивини можуть бути різноманітними й цей процес у всіх суто індивідуальний. Різка сивина може проявитися після серйозного нервового потрясіння та стресів. Ну а з віком – це природний процес старіння.

Є люди, які через індивідуальні особливості, не сивіють до похилого віку. А в деяких країнах сивина у волоссі вважається символом мудрості.

Чому ж волосся може стати сивим раніше часу

Генетика. Якщо у когось із ваших батьків сивина з'явилася раніше 25-30 років, то є висока ймовірність, що на вас чекає та ж доля.

Раса. Раніше інших сивіти починають європеоїди - сивина в їхньому волоссі починає проявлятися вже після 30 років.

Брак важливих речовин. Дефіцит вітамінів та мінералів, неправильне, мізерне харчування мають велике значення для процесу старіння. Для красивого, густого, молодого і яскравого волосся потрібно багато поживних речовин.

Важливо підтримувати достатній рівень цинку, міді, заліза, вітаміну Д, вітаміну В12 та кальцію.

Захворювання щитовидної залози. Ендокринна система контролює всі обмінні процеси в тілі людини, і порушення в роботі щитовидної залози можуть впливати на роботу меланоцитів – клітин, які виробляють мелатонін.

Стрес. Під час стресу в кров викидається безліч адреналіну, що заважає мелатоніну засвоюватися в організмі. Тривала напруга може стати причиною ранньої сивини й в цілому дуже негативно впливає на організм та процес старіння.

Шкідливі звички. Куріння прискорює процеси старіння, а тютюновий дим, смоли та канцерогени шкідливі не тільки для легенів та шкіри, але і для вашого волосся.