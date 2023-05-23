Лікар назвала п'ять "міфічних" діагнозів, які ставили ще у СРСР

П'ять "міфічних" діагнозів від радянських медиків

Дисбактеріоз

Загадкове "порушення мікрофлори" кишечника, часто після прийому антибіотиків. Немає єдиних норм мікробіоти. Аналіз калу на дисбактеріоз неінформативний у будь-якому віці.

Остеохондроз

Маючи скарги на біль у спині, пацієнт може почути, що має остеохондроз. А потім йому призначають гори досліджень та купа крапельниць та пігулок. Але насправді остеохондроз – це рентгенологічний діагноз, тобто фізіологічний процес старіння хребта.

Лікар уточнила, що у міжнародній класифікації захворювань остеохондроз існує, проте це захворювання відрізняється від того, як його трактують у нас. Це група рідкісних захворювань, пов'язаних із порушенням нормального розвитку кісток. Як правило, починається в дитинстві як дегенеративний або некротичний стан (хвороби Пертеса, Осгуда-Шляттера, Шейєрмана).

Авітаміноз

Кінець зими – початок весни будь-які симптоми (втома, занепад сил, млявість, низька працездатність, випадання волосся) списують на авітаміноз. Якщо людина щодня повноцінно харчується, в раціоні їсть овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясо, то не матиме вітамінів. Але можливо за симптомами ховатися і захворювання, яке потрібно діагностувати та лікувати. Тоді вітаміни навряд чи допоможуть.

Вегетосудинна дистонія, або нейроциркуляторна дистонія

Через різноманітність симптомів, які укладаються в цю "хворобу", ВСД ставлять за будь-якого випадку. Пітливість, серцебиття, неприємні відчуття у грудях, коливання артеріального тиску, відчуття тривоги, порушення концентрації уваги і вам поставить цей діагноз.

Насправді це може бути депресія, панічні атаки, тривожний розлад, анемія, гіпотиреоз, аритмія, гіпертонія, синдром хронічної втоми. Іноді симптоми – варіант норми.

Дисциркуляторна енцефалопатія

Діагноз людей старшого віку при скаргах на погіршення пам'яті, головний біль, запаморочення, шум у вухах, зниження концентрації уваги. Вважається, що симптоми виникають через проблеми з судинами, які живлять мозок. Але насправді це звичайний процес старіння мозку. А ще за таким діагнозом може ховатися мігрень, хвороба Альцгеймера, гіпертонія, депресія.