Лікар назвала орган людини, який ніколи не мерзне

Який орган людини не мерзне

Мова йде про очі. Це обумовлене наступними особливостями очей.

Відсутністю терморецепторів

Очі ніколи не мерзнуть, тому що в них відсутні нервові закінчення, які чутливі до холоду.

Висока концентрація солей у сльозах

Лікар каже, що висока концентрація солей у сльозі дозволяє їй не замерзати навіть за -32°C.

У солоної води точка замерзання нижча, ніж у чистої, що можна спостерігати на прикладі моря та озера взимку.

Терморегуляція

Важливо, що очі дуже добре забезпечені кровоносними капілярами, і при зниженні температури кровотік у них посилюється, приносячи до очей додаткове тепло і не дозволяючи їм замерзнути.

Захист

Око знаходиться в заглибленні черепа, що називається очною орбітою та добре захищається від навколишніх факторів.

Терапевт зазначила, що очі все ж таки можна заморозити, але для цього потрібна дуже низька температура.

"У медицині використовується методика ретинальної кріотерапії - видалення ділянок сітківки ока рідким азотом (температура кипіння -195,8 °C)", - йдеться у повідомлення.

Чому людина постійно мерзне

На сайті DOC.ua фахівці назвала причини, через які людині завжди холодно. Вони включають такі стани: