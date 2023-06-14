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Лікар назвала орган людини, який ніколи не мерзне

Який орган людини ніколи не мерзне (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Не усі знають, що у людини є один орган, який ніколи не замерзає при низьких температурах. Це пов'язано з відсутністю нервового закінчення.

Про це розповіла терапевт Еліна Ясницька в Instagram.

Який орган людини не мерзне

Мова йде про очі. Це обумовлене наступними особливостями очей.

Відсутністю терморецепторів

Очі ніколи не мерзнуть, тому що в них відсутні нервові закінчення, які чутливі до холоду.

Висока концентрація солей у сльозах

Лікар каже, що висока концентрація солей у сльозі дозволяє їй не замерзати навіть за -32°C.

У солоної води точка замерзання нижча, ніж у чистої, що можна спостерігати на прикладі моря та озера взимку.

Терморегуляція

Важливо, що очі дуже добре забезпечені кровоносними капілярами, і при зниженні температури кровотік у них посилюється, приносячи до очей додаткове тепло і не дозволяючи їм замерзнути.

Захист

Око знаходиться в заглибленні черепа, що називається очною орбітою та добре захищається від навколишніх факторів.

Терапевт зазначила, що очі все ж таки можна заморозити, але для цього потрібна дуже низька температура.

"У медицині використовується методика ретинальної кріотерапії - видалення ділянок сітківки ока рідким азотом (температура кипіння -195,8 °C)", - йдеться у повідомлення.

Чому людина постійно мерзне

На сайті DOC.ua фахівці назвала причини, через які людині завжди холодно. Вони включають такі стани:

  • Анемія - це коли система не може виробляти достатньо нормальних еритроцитів для перенесення кисню по всьому тілу, через що ви відчуваєте постійний холод
  • Погана циркуляція крові
  • Гіпотиреоз - це коли щитоподібна залоза виробляє менше гормонів, ніж ваше тіло звикло регулювати обмін речовин і температуру тіла
  • Нервова анорексія - розлад харчової поведінки, що характеризується сильним страхом набрати вагу
  • Діабет може викликати проблеми з нирками та кровообігом, через які ви відчуваєте холод
  • Дефіцит вітаміну В-12.
  • Сильне схуднення або низька вага. Втрата жиру - ще одна причина, через яку ви можете почати мерзнути

Раніше ми повідомляли, до яких серйозних наслідків може призвести недосипання.

Також ми писали, як і чим категорично не можна годувати дитину під час хвороби.

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