Врач назвала орган человека, который никогда не мерзнет

Не все знают, что у человека есть один орган, никогда не замерзающий при низких температурах. Это связано с отсутствием нервного окончания.
Об этом рассказала терапевт Элина Ясницкая в Instagram.
Речь идет об глазах. Это обусловлено следующими особенностями глаз.
Отсутствие терморецепторов
Глаза никогда не мерзнут, потому что в них отсутствуют нервные окончания, чувствительные к холоду.
Высокая концентрация солей в слезах
Врач говорит, что высокая концентрация солей в слезе позволяет ей не замерзать даже при -32°C.
У соленой воды точка замерзания ниже, чем у чистой, что можно наблюдать на примере моря и озера зимой.
Терморегуляция
Важно, что глаза очень хорошо снабжены кровеносными капиллярами, и при понижении температуры кровоток в них усиливается, принося к глазам дополнительное тепло и не позволяя им замерзнуть.
Защита
Глаз находится в углублении черепа, который называется глазной орбитой и хорошо защищается от окружающих факторов.
Терапевт отметила, что глаза можно заморозить, но для этого нужна очень низкая температура.
"В медицине используется методика ретинальной криотерапии - удаление участков сетчатки глаза жидким азотом (температура кипения -195,8 °C)", - говорится в сообщении.
На сайте DOC.ua специалисты назвала причины, из-за которых человеку всегда холодно. Они включают следующие состояния:
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