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Врач назвала орган человека, который никогда не мерзнет

Какой орган человека никогда не мерзнет (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

Не все знают, что у человека есть один орган, никогда не замерзающий при низких температурах. Это связано с отсутствием нервного окончания.

Об этом рассказала терапевт Элина Ясницкая в Instagram.

Какой орган не мерзнет

Речь идет об глазах. Это обусловлено следующими особенностями глаз.

Отсутствие терморецепторов

Глаза никогда не мерзнут, потому что в них отсутствуют нервные окончания, чувствительные к холоду.

Высокая концентрация солей в слезах

Врач говорит, что высокая концентрация солей в слезе позволяет ей не замерзать даже при -32°C.

У соленой воды точка замерзания ниже, чем у чистой, что можно наблюдать на примере моря и озера зимой.

Терморегуляция

Важно, что глаза очень хорошо снабжены кровеносными капиллярами, и при понижении температуры кровоток в них усиливается, принося к глазам дополнительное тепло и не позволяя им замерзнуть.

Защита

Глаз находится в углублении черепа, который называется глазной орбитой и хорошо защищается от окружающих факторов.

Терапевт отметила, что глаза можно заморозить, но для этого нужна очень низкая температура.

"В медицине используется методика ретинальной криотерапии - удаление участков сетчатки глаза жидким азотом (температура кипения -195,8 °C)", - говорится в сообщении.

Почему человек постоянно мерзнет

На сайте DOC.ua специалисты назвала причины, из-за которых человеку всегда холодно. Они включают следующие состояния:

  • Анемия - это когда система не может производить достаточно нормальных эритроцитов для переноса кислорода по всему телу, из-за чего вы чувствуете постоянный холод
  • Плохая циркуляция крови
  • Гипотиреоз - это когда щитовидная железа производит меньше гормонов, чем ваше тело привыкло регулировать обмен веществ и температуру тела
  • Нервная анорексия - расстройство пищевого поведения, характеризующееся сильным страхом набрать вес
  • Диабет может вызвать проблемы с почками и кровообращением, из-за которых вы чувствуете холод
  • Дефицит витамина В-12.
  • Сильное похудение или низкий вес. Потеря жира - еще одна причина, из-за которой вы можете начать мерзнуть

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