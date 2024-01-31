Лікар назвала небезпеку для дітей від "простого безрецептурного препарату"
Передозування судинозвужувальними краплями дитині може призвести до важких наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на педіатра Дарину Власенко в Instagram.
Чи можливо нашкодити таким простим безрецептурним препаратом?
Канадські педіатри представили розбір такого випадку про передозування судинозвужувальних крапель-4-х місячний малюк потрапив у відділення реанімації після застосування судинозвужувальних крапель у ніс при закладеності протягом 2-х днів.
Малюк отримав 8 крапель Ксилометазоліну в ніс, концентрація 0.1%, за 12 годин до того, як дитина потрапила у відділення реанімації. (Якщо що це дозування доросле, у дітей застосовується тільки з 6-и років). У відділення реанімації дитина надійшла у стані коми.
У бібліотеці Медлайн є розбір 13 випадків передозування Ксилометазоліну у дітей до 5 років, 11 з яких сталися у дітей до 2-х років.
До того ж ці явища можуть мати різний ступінь тяжкості, залишатися непоміченими або банально не документуватися.
На жаль, не встановлена мінімальна нетоксична доза Ксилометазоліну для таких маленьких дітей. При крапанні Ксилометазоліну, фармакологічні довідники рекомендують витримувати 8-10 годинний інтервал між дозами та у дітей віком до 6 років використовувати суворо по 1 краплі препарату в дитячому дозуванні у кожний носовий хід. І таке дозування небезпеки для здоров’я малюка не несе.
Це лише приклад неправильного використання однієї речовини, але таке можливе з будь-якими судинозвужувальними краплями в ніс.
Симптоми передозування краплями
- Порушення дихання або зупинка дихання
- Млявість аж до коми
- Нечіткість зору
- Синюшність губ та нігтів
- Зміна розміру зіниці
- Порушення артеріального тиску-спочатку підвищення, потім зниження
- Тахікардія
- Головний біль
- Дратівливість
- Зниження температури тіла
- Судоми
- Нудота і блювання
- Тремтіння кінцівок
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