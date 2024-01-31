Лікар назвала небезпеку для дітей від "простого безрецептурного препарату"

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на педіатра Дарину Власенко в Instagram.

Чи можливо нашкодити таким простим безрецептурним препаратом?

Канадські педіатри представили розбір такого випадку про передозування судинозвужувальних крапель-4-х місячний малюк потрапив у відділення реанімації після застосування судинозвужувальних крапель у ніс при закладеності протягом 2-х днів.

Малюк отримав 8 крапель Ксилометазоліну в ніс, концентрація 0.1%, за 12 годин до того, як дитина потрапила у відділення реанімації. (Якщо що це дозування доросле, у дітей застосовується тільки з 6-и років). У відділення реанімації дитина надійшла у стані коми.

У бібліотеці Медлайн є розбір 13 випадків передозування Ксилометазоліну у дітей до 5 років, 11 з яких сталися у дітей до 2-х років.

До того ж ці явища можуть мати різний ступінь тяжкості, залишатися непоміченими або банально не документуватися.

На жаль, не встановлена ​​мінімальна нетоксична доза Ксилометазоліну для таких маленьких дітей. При крапанні Ксилометазоліну, фармакологічні довідники рекомендують витримувати 8-10 годинний інтервал між дозами та у дітей віком до 6 років використовувати суворо по 1 краплі препарату в дитячому дозуванні у кожний носовий хід. І таке дозування небезпеки для здоров’я малюка не несе.

Це лише приклад неправильного використання однієї речовини, але таке можливе з будь-якими судинозвужувальними краплями в ніс.

Симптоми передозування краплями