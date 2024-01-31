Врач назвала опасность для детей от "простого безрецептурного препарата"

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на педиатра Дарью Власенко в Instagram.

Можно ли навредить таким простым безрецептурным препаратом?

Канадские педиатры представили разбор такого случая о передозировке сосудосуживающих капель - 4-х месячный малыш попал в отделение реанимации после применения сосудосуживающих капель в нос при заложенности в течение 2-х дней.

Малыш получил 8 капель Ксилометазолина в нос, концентрация 0.1%, за 12 часов до того, как ребенок попал в отделение реанимации. (Если это дозировка взрослая, у детей применяется только с 6-ти лет). В отделение реанимации ребенок поступил в состоянии комы.

В библиотеке Медлайн есть разбор 13 случаев передозировки Ксилометазолина у детей до 5 лет, 11 из которых произошли у детей до 2-х лет.

К тому же эти явления могут иметь разную степень тяжести, оставаться незамеченными или банально не документироваться.

К сожалению, не установлена ​​минимальная нетоксичная доза Ксилометазолина для таких маленьких детей. При кропании Ксилометазолина фармакологические справочники рекомендуют выдерживать 8-10 часовой интервал между дозами и у детей до 6 лет использовать строго по 1 капле препарата в детской дозировке в каждый носовой ход. И такая дозировка опасности для здоровья малыша не несет.

Это лишь пример неправильного использования одного вещества, но это возможно с любыми сосудосуживающими каплями в нос.

Симптомы передозировки каплями