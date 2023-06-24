Лікар назвала найбільш рідкісні продукти, які можуть викликати алергію. А ви їх споживаєте?

Які продукти нещодавно стали алергенами

За словами лікаря, найновіший рідкісний алерген - це канабіс.

"Наразі публікують багато досліджень, які доводять, що алергія на канабіс стає більш розповсюдженим явищем. Особливо після того, як цей продукт легалізували у деяких країнах", - пояснює вона.

Усе через те, що канабіс - це рослина, і саме тому до нього виникає алергія. При цьому неважливо, яким чином люди вживають канабіс: інгаляційним шляхом або ж у складі кремів, ліків чи їжі.

"Чесно кажучи, до нас вже звертаються пацієнти, які мають алергічні реакції після вживання канабісу. Серед найпоширеніших симптомів - кропив'янка, подразнення шкіри, алергічний риніт. На жаль, поки що не існує стандартизованого тесту для діагностики алергії на канабіс", - розповідає експерт.

Вона також згадує червоне м'ясо як рідкісний алерген. Сенсибілізація до продукту відбувається після укусу кліща.

"Якщо кліщ кусав велику рогату худобу, а потім вкусив людину, з великою ймовірністю вона стане сенсибілізованою до червоного м'яса", - каже фахівець.

Чи є нові екзотичні алергії

Екзотичною лікарка називає алергію на хробаків і коників-стрибунців.

"Нещодавно ЄС дозволив використовувати два види коників-стрибунців як замінник білка у харчовій промисловості. Комах перемелюють на порошок і застосовують як один з інгредієнтів у складі ковбаси, соусів, печива чи хліба", дивує лікарка.

За її словами, таке рішення обумовлюється тим, що населення земної кулі до 2050 року збільшиться на 2 мільярди, тож виникне потреба у додаткових 265 тоннах білка.

Проте зараз вміст такого білка в продуктах не повинен перевищувати 5%. До того ж білок комах дозволено використовувати й при виготовленні ліків.

В Україні є такі ліки чи продукти?

Експерт переконує, що поки що немає. Але разом із тим вона впевнена, що з часом такі продукти будуть з'являтися й у нас.

"Ми вже отримували алергенні панелі й дивувались: звідки у пацієнта алергія на комах? Потім зрозуміли: людина певний час жила за кордоном і вживала продукти у складі яких був білок з комах", - пояснює вона.