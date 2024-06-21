Лікар назвала ягоди, які категорично не можна їсти дітям: можуть викликати спазми шлунку та параліч

Зазвичай, дітей приваблюють влітку яскраві кольори ягід, але такі плоди можуть бути небезпечними. Аби уникнути випадків отруєння, розкажіть малюкові, що не всі квіти можна брати до рук, а ягоди - їсти.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.

Що треба знати батькам

Якщо дитина ще маленька, стежте, аби вона не торкалася отруйних рослин. Якщо ж є такі вдома на присадибній ділянці, краще їх позбутися.

Які ягоди - отруйні

Бузина

Сама по собі не отруйна, але має підлягати термічній обробці, щоб зменшити кількість алкідних сполук, що викликають нудоту.

Ягоди падуба

Ці крихітні ягоди містять токсичну сполуку сапонін, яка може викликати нудоту, блювоту та шлункові спазми.

Омела

Ця популярна різдвяна рослина має білі ягоди, які містять токсичну сполуку форатоксин. Це може викликати проблеми зі шлунком і повільне серцебиття (брадикардія), а також токсичність мозку, нирок і надниркових залоз.

Ягоди тиса

Ці яскраво-червоні ягоди містять потенційно токсичні насіння. Одне дослідження показало, що вживання занадто великої кількості насіння тиса викликало судоми.

Ягоди плюща

Ці ягоди від фіолетово-чорного до оранжево-жовтого кольору містять токсин сапонін. Вони можуть викликати нудоту, блювоту і спазми в животі.

Єрусалимські вишні/пасльон

Ця рослина, також відома як різдвяний апельсин, має жовто-червоні ягоди, які містять соланін, сполуку, яка може викликати шлунково-кишкові інфекції, спазми в шлунку та нерегулярне серцебиття.

Ягоди конвалії

Симптоми отруєння: шум у вухах, біль у животі, різі у животі.

Ялівець

Безпека ягід ялівцю як харчового продукту викликає сумніви, оскільки повідомлялося про спазми в животі та діарею при вживанні великої кількості

Вороняче око(схоже на чорницю)

Плоди, листя і кореневище рослини однаково небезпечні отруєнням, ознаками якого є зупинка дихання, розлад шлунку та порушення серцевої діяльності. Листя може впливати на нервову систему людини і навіть спричиняти параліч.