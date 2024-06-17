Лише два препарати. Лікар розказав, чим збивати температуру у дітей

Дуже часто у дітей батьки можуть спостерігати підвищену температуру тіла. Не варто одразу впадати у відчай та її збивати. Головне на що треба орієнтуватись - це самопочуття дитини.

Чим можна полегшити стан дитини, якщо він дійсно важкий, розповідає РБК-Україна проект Styler з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштіна в Instagram.

Що важливо знати батькам

Наприклад, якщо температура 39,5 ℃, але особливих скарг немає, то прийом препарату необов'язковий. І навпаки, при сильній ломоті або головному болю, препарат необхідний як знеболююче, який полегшить стан дитини.

Ви маєте знати, що при температурі дитині потрібна велика кількість рідини. Якщо дитина мало п‘є, наростає інтоксикація і температура може гірше знижуватись. Пропонуйте пити часто, малими порціями, не силою, щоб не спровокувати блювання.

Якими препаратами збивати температуру?

Парацетамол

Рекомендується використовувати в разовій дозі 15 мг / кг (а у свічках - до 20). Інтервал між прийомами препарату від 4 до 6 годин. Дозволено у дітей з 1 міс.

Ібупрофен

Разова доза становить 10 мг / кг. Інтервал 6-8 годин. Дозволено з 3 місяців.

Лікар зазначив, що одночасне поєднання препаратів або їх чергування можна розглядати, якщо при використанні одних ліків відповідь була недостатньою, і то спочатку рекомендується провести заміну препарату, і тільки при неефективності розглянути послідовний прийом.

Наприклад, якщо через 2 години прийому ібупрофену не наступило покращення стану, можна дати дитині парацетамол.

Дмитро дуже радить батькам хворої дитини вести щоденник лихоманки, де буде вказано час та кількість препарату, щоб знизити ймовірність передозування ліками.

Який має бути ефект від жарознижуючих?

Основний ефект від жарознижуючих - це поліпшення стану дитини, яке виражається насамперед у купіруванні больового синдрому (ломоти, головного болю). Зниження температури на 0,5-1 градус протягом години-півтори є достатнім (навіть якщо вихідна була 40 ℃).