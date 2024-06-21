Врач назвала ягоды, которые категорически нельзя есть детям: могут вызвать спазмы желудка и паралич

Обычно детей привлекают летом яркие цвета ягод, но такие плоды могут быть опасными. Чтобы избежать случаев отравления, расскажите малышу, что не все цветы можно брать в руки, а ягоды - есть.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.

Что нужно знать родителям

Если ребенок еще маленький, следите, чтобы он не касался ядовитых растений. Если же есть такие дома на приусадебном участке, лучше от них избавиться.

Какие ягоды - ядовитые

Бузина

Сама по себе не ядовита, но должна подлежать термической обработке, чтобы уменьшить количество вызывающих тошноту алкидных соединений.

Ягоды падуба

Эти крохотные ягоды содержат токсическое соединение сапонин, которое может вызвать тошноту, рвоту и желудочные спазмы.

Омела

Это популярное рождественское растение имеет белые ягоды, содержащие токсичное соединение форатоксин. Это может вызвать проблемы с желудком и медленное сердцебиение (брадикардия), а также токсичность мозга, почек и надпочечников.

Ягоды тиса

Эти ярко-красные ягоды содержат потенциально токсичные семена. Одно исследование показало, что употребление слишком большого количества семян тиса вызвало судороги.

Ягоды плюща

Эти ягоды от фиолетово-черного до оранжево-желтого цвета содержат токсин сапонин. Они могут вызвать тошноту, рвоту и спазмы в животе.

Иерусалимские вишни/паслен

Это растение, также известное как рождественский апельсин, имеет желто-красные ягоды, содержащие соланин, соединение, которое может вызвать желудочно-кишечные инфекции, спазмы в желудке и нерегулярное сердцебиение.

Ягоды ландыша

Симптомы отравления: шум в ушах, боли в животе, рези в животе.

Можжевельник

Безопасность ягод можжевельника как пищевого продукта вызывает сомнения, поскольку сообщалось о спазмах в животе и диарее при употреблении большого количества.

Вороний глаз (похоже на чернику)

Плоды, листья и корневище растения одинаково опасны отравлением, признаками которого является остановка дыхания, расстройство желудка и нарушение сердечной деятельности. Листья могут влиять на нервную систему человека и даже вызывать паралич.