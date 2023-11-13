Лікар назвала БАДи та трави, які вбивають нашу печінку

Деякі трави та біологічні добавки можуть впливати на здоровя нашої печінки.

Які саме це БАДи, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію лікаря Наталі Сливки у Facebook.

Які добавки можуть впливати на печінку

Ашваганда

Бади з ашвагандою вже заборонені в Данії, а інші країни ЄС також розглядають можливість видалення з полок трав'яних пігулок на основі ашваганди. Нещодавно опублікувано велику серію уражень печінки викликаних Ашвагандою.

Ashwagandha-HILI супроводжується холестатичним гепатитом і може призвести до синдрому гострої або хронічної печінкової недостатності з високою смертністю у пацієнтів з уже існуючим захворюванням печінки.

Не зовсім стандартні випадки печінкової недостатності були відзначені при застосуванні сиропу бузини і добре відомої токсичної речовини для печінки, що використовується для "очищення товстої кишки" - сени. Пам'ятайте про проносні препарати на основі сени ,що є токсичними для печінки при тривалому прийомі

Інші агенти, що викликають пошкодження печінки, такі як Іберогаст, запатентована трав'яна добавка, розроблена в 1961 році в Німеччині, що рекламується при синдромі подразненого кишечника (без доказів) і містить гіркий льодяник, дудник, ромашку, кмин, звіробій.

"Був також дивний випадок пошкодження печінки, пов'язаний із вживанням добавок, що містять морський мох", - написала медик.

Вочевидь морський мох містить карагінан (він зустрічається в багатьох добавках), який може стимулювати природні клітини-кілери в нашому організмі, які атакують печінку за допомогою складного запального каскаду

Пошкодження печінки, пов'язане куркумою, яка знову і знову потрапляє до списку хітів.

Не плутайте зі спеціями, що містять куркуму, там вміст мінімальний

Добавки куркуми - є однією з найчастіших причин тяжкого ушкодження печінки, що призводить до печінкової недостатності та смерті на Заході. Багато країн зараз попереджають про добавки куркуми по всьому світові.

"Куркума гарна у каррі, небезпечна у капсулах. Пам'ятайте про це, будь-ласка", - наголосила експерт.

Також вона зазначила, що 20% трансплантацій печінки в США, обумовлені саме наслідком прийому БАДів і трав.