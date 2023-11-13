Лікар назвала БАДи та трави, які вбивають нашу печінку
Деякі трави та біологічні добавки можуть впливати на здоровя нашої печінки.
Які саме це БАДи, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію лікаря Наталі Сливки у Facebook.
Які добавки можуть впливати на печінку
Ашваганда
Бади з ашвагандою вже заборонені в Данії, а інші країни ЄС також розглядають можливість видалення з полок трав'яних пігулок на основі ашваганди. Нещодавно опублікувано велику серію уражень печінки викликаних Ашвагандою.
Ashwagandha-HILI супроводжується холестатичним гепатитом і може призвести до синдрому гострої або хронічної печінкової недостатності з високою смертністю у пацієнтів з уже існуючим захворюванням печінки.
Не зовсім стандартні випадки печінкової недостатності були відзначені при застосуванні сиропу бузини і добре відомої токсичної речовини для печінки, що використовується для "очищення товстої кишки" - сени. Пам'ятайте про проносні препарати на основі сени ,що є токсичними для печінки при тривалому прийомі
Інші агенти, що викликають пошкодження печінки, такі як Іберогаст, запатентована трав'яна добавка, розроблена в 1961 році в Німеччині, що рекламується при синдромі подразненого кишечника (без доказів) і містить гіркий льодяник, дудник, ромашку, кмин, звіробій.
"Був також дивний випадок пошкодження печінки, пов'язаний із вживанням добавок, що містять морський мох", - написала медик.
Вочевидь морський мох містить карагінан (він зустрічається в багатьох добавках), який може стимулювати природні клітини-кілери в нашому організмі, які атакують печінку за допомогою складного запального каскаду
Пошкодження печінки, пов'язане куркумою, яка знову і знову потрапляє до списку хітів.
Не плутайте зі спеціями, що містять куркуму, там вміст мінімальний
Добавки куркуми - є однією з найчастіших причин тяжкого ушкодження печінки, що призводить до печінкової недостатності та смерті на Заході. Багато країн зараз попереджають про добавки куркуми по всьому світові.
"Куркума гарна у каррі, небезпечна у капсулах. Пам'ятайте про це, будь-ласка", - наголосила експерт.
Також вона зазначила, що 20% трансплантацій печінки в США, обумовлені саме наслідком прийому БАДів і трав.
Раніше експерт поділився "чорним списком" продуктів, які шкодять печінці.
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