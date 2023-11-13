Врач назвала БАДы и травы, убивающие нашу печень

Некоторые травы и биологические добавки могут влиять на здоровье нашей печени.

Какие именно это БАДы, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию врача Натали Сливки в Facebook.

Какие добавки могут влиять на печень

Ашваганда

БАДы с ашвагандой уже запрещены в Дании, а другие страны ЕС также рассматривают возможность удаления из полок травяных таблеток на основе ашваганды. Недавно опубликована обширная серия поражений печени вызванных Ашвагандой.

Ashwagandha-HILI сопровождается холестатическим гепатитом и может привести к синдрому острой или хронической печеночной недостаточности с высокой смертностью у пациентов с уже существующим заболеванием печени.

Не совсем стандартные случаи печеночной недостаточности были отмечены при применении сиропа бузины и хорошо известного токсического вещества для печени, используемого для "очищения толстой кишки" - сенны . Помните о слабительных препаратах на основе сены, токсичных для печени при длительном приеме.

Другие агенты, вызывающие повреждения печени, такие как Иберогаст, запатентованная травяная добавка, разработанная в 1961 году в Германии, рекламируемая при синдроме раздраженного кишечника (без доказательств) и содержащая горький леденец, дудник, ромашку, тмин, зверобой.

"Был также странный случай повреждения печени, связанный с употреблением содержащих морской мох добавок", - написала медик.

Очевидно морской мох содержит каррагинан (он встречается во многих добавках), который может стимулировать природные клетки-киллеры в нашем организме, которые атакуют печень с помощью сложного воспалительного каскада.

Повреждение печени, связанное куркумой, снова и снова попадает в список хитов.

Не путайте со специями, содержащими куркуму, там содержимое минимальное

Добавки куркумы - одна из самых частых причин тяжелого повреждения печени, что приводит к печеночной недостаточности и смерти на Западе. Многие страны сейчас предупреждают о добавках куркумы по всему миру.

"Куркума хороша в карри, опасна в капсулах. Помните об этом, пожалуйста", - подчеркнула эксперт.

Также она отметила, что 20% трансплантаций печени в США обусловлены именно следствием приема БАДов и трав.