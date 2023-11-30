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Лікар дав чітку відповідь, що корисніше - яблуко чи груша

Четвер 30 листопада 2023 17:19
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Лікар дав чітку відповідь, що корисніше - яблуко чи груша Що корисніше - яблуко чи груша (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Юрій Габорець

Яблука та груша - дуже корисні фрукти для здоров'я, які можна купити майже цілий рік. І якщо яблука за ціною доступні навіть взимку, то ціна груші виростає у кілька разів.

Який плід найбільш корисніший для здоров'я, яблуко чи груша, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис лікаря Юрія Габорця в Instagram.

За словами фахівця, найбільш корисніше їсти яблуко, бо у ньому є пектин, що допомагає печінці, шлунку та підшлунковій. У яблуках є багато вітамінів: групи В, С, корисних кислот та фітонцидів.

Тому з'їдати яблуко щодня - корисно для вашого організму.

Але й груша має свої корисні властивості. Якщо їсти її кожного дня, то варто очікувати онкопротекторної дії.

Вона нормалізує роботу кишківника, допомагає судинам. В груші багато цукру, але в ній так само багато фолієвої кислоти, калію і вона дуже корисна для чоловіків.

Грушу та яблуко не можна їсти на голодний шлунок, й тим, у кого є цукровий діабет. Дітям яблука та груші краще натирати та давати як пюре.

"Вживайте сезонні яблука та груші. Чим свіжіше, тим більше буде вітамінів. Завжди робіть правильний вибір!" - радить лікар.

До речі, раніше ми писали про те, які 4 правила допоможуть боротися з ожирінням печінки.

А ще розповідали про корисні незвичні фрукти, які потрібно спробувати.

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