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Лихорадка у ребенка, а аптеки не работают. Врач рассказала, как действовать

Понедельник 04 декабря 2023 14:33
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Лихорадка у ребенка, а аптеки не работают. Врач рассказала, как действовать Фото: Как сбить жар ребенку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Даша Власенко

Лихорадка у ребенка всегда пугает родителей, но надо понимать, что температура - это защитная реакция организма, его иммунный ответ.

Как помочь ребенку, если у вас нет жаропонижающего, а аптека закрыта, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Instagram педиатра Дарьи Власенко.

Что нужно знать родителям

Если вы попали в такую ситуацию, сохраняйте спокойствие: важно знать, что безрецептурное жаропонижающее лекарство предназначено сугубо для комфорта ребенка. Оно не вылечит болезнь и не сократит ее тяжесть или продолжительность

У детей разрешены для применения только 2 препарата:

  • Ацетаминофен (парацетамол)
  • Ибупрофен

Не нужно в такой ситуации давать ребенку другое лекарство - анальгин, нимесулид, аспирин. Это может быть опасно.

Лекарство с более чем одним ингредиентом (комбинированные): лучше не давать лекарство с более чем одним компонентом детям до 6 лет.

Нужно ли ребенку жаропонижающее?

Лихорадка - признак того, что иммунная система организма выполняет свою работу, чтобы бороться с инфекцией.

Кроме того, есть несколько вещей, кроме жаропонижающих лекарств, которые вы можете сделать, чтобы помочь вашему ребенку чувствовать себя комфортнее:

  • Важно поощрять детей пить много жидкости
  • Попытайтесь часто давать маленькими глотками воду, раствор для пероральной регидратации или даже мороженое
  • Оденьте ребенка в удобную и дышащую одежду и дайте ему одеяло, если у него озноб
  • Теплая ванна может быть приятной, но избегайте ванн со льдом и холодной водой. Это заставит вашего ребенка дрожать и фактически создаст больше тепла
  • Если ребенок достаточно взрослый, можно использовать жевательные таблетки или растворимые порошки
  • Просто прочтите этикетку и обратите внимание на инструкции по дозировке, которые базируются на весе и возрасте вашего ребенка


Когда обратиться за помощью

Большинство вирусных заболеваний, вызывающих лихорадку у детей, проходят через неделю.

Сосредоточьтесь на том, как ваш ребенок выглядит и ведет себя, когда он болен: если у него температура, но он игривый, он, вероятно, будет чувствовать себя хорошо дома.

Но если у ребенка младше 2 лет температура больше 38 градусов и не спадает сутки - это повод обратиться к врачу.

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