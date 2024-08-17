Лихе око: 3 дієві способи, як захиститися від негативу

Захист від лихого ока має важливе значення, якщо ви хочете зберегти позитивну енергію та уникнути негативного впливу. Існує безліч способів, які допоможуть створити захисний бар'єр навколо вас.

Що таке лихе око

Лихе око - це віра, поширена в багатьох культурах, що хтось може наслати на вас неприємності чи хворобу через заздрісний або злий погляд. У деяких традиціях вважають, що навіть тварини, боги чи інші міфічні істоти можуть це зробити. Лихе око може викликати не просто погане самопочуття, але й серйозніші проблеми, включаючи травми або навіть смерть.

Найпідступніше в цьому те, що людина зазвичай не помічає, коли на неї кидають лихий погляд. Ви можете зрозуміти, що сталося, лише коли все починає йти не так, як треба. Також вважається, що лихе око може впливати не лише на вас, але й на ваше майно.

Люди вірять, що лихе око найчастіше виникає через заздрість. Ті, хто виділяється своєю красою, талантом або успіхом, частіше стають його мішенню.

Звідки взялась ідея лихого ока

Ідея лихого ока має глибокі корені, що сягають тисячоліть назад. Ця концепція існувала в Стародавній Греції, Римі, а також у Середземномор'ї, Центральній Америці та Західній Азії. Навіть такі відомі філософи, як Платон і Пліній Старший, згадували про лихе око у своїх працях.

Найдавніше свідчення цієї концепції походить з Месопотамії, що існувала понад 5000 років тому на території сучасних Іраку, Туреччини та Сирії. З часом через міграцію народів цей забобон поширився в Північній Європі та Америці.

Амулети

Найпоширеніший спосіб захиститися від негативного впливу - це амулет, відомий як Назар. Скоріше за все, ви бачили їх раніше, оскільки ці амулети стали популярними не лише в традиційних культурах, але й у сучасному світі.

Традиційно такі амулети синього кольору та мають форму ока. Цікаво, що спочатку таке забарвлення обирали не через магічні властивості, а тому, що синій колір був найдоступнішим і найпростішим для виготовлення.

Різні релігії та культури також мають свої версії амулетів від лихого ока. Наприклад, на Близькому Сході популярний амулет хамса, який виглядає як око в центрі долоні. Цей символ особливо поширений у юдаїзмі та ісламі.

Принцип роботи таких амулетів базується на ідеї "подібне відштовхує подібне". Тобто, якщо лихе око "зустрічається" з амулетом, воно нейтралізується. Це нагадує фразеологізм "око за око".

Кристали

Кристали є чудовим засобом для захисту від лихого ока. Не кожен кристал хороший для цього типу захисту, але існують універсальні варіанти, які підходять кожному:

Чорний обсидіан допомагає позбавитися від негативної енергії та сприяє любові до себе

допомагає позбавитися від негативної енергії та сприяє любові до себе Содаліт створює відчуття спокою та емоційної рівноваги

створює відчуття спокою та емоційної рівноваги Лабрадорит захищає ауру і допомагає відчувати себе заземленим

захищає ауру і допомагає відчувати себе заземленим Тигрове око захищає вас від шкоди та проклять.

Ці кристали можна носити із собою або розміщувати біля дверей і вікон у вашому домі. Також їх можна використовувати під час медитації, щоб краще зосередитись на своєму захисті та не допустити вплив негативної енергії.

Ритуал очищення

Якщо ви відчуваєте негативну енергію навколо себе, але не впевнені, що стали жертвою лихого ока, очистити вашу ауру допоможе спеціальний ритуал. Цей процес схожий на очищення простору, але зосереджений на вашій власній енергії.

Для початку підготуйте чисте місце, де ви зможете провести ритуал. Вам знадобиться пучок шавлії, спосіб його запалити (сірники чи запальничка), і щось для збору попелу (традиційно використовується морська мушля). Важливо відкрити вікно, щоб негативна енергія могла вийти з приміщення.

Заплющте очі та сфокусуйтеся на своєму намірі очистити ауру від негативу. Виберіть мантру, яку будете повторювати під час ритуалу, щось на зразок «Я відпускаю весь негатив» або «Я звільняю себе від поганих впливів».

Коли будете готові, запаліть шавлію, дайте їй погоріти 20-30 секунд, після чого загасіть вогонь, щоб залишився лише дим. Встаньте, розставивши ноги, і почніть очищення зі ступнів. Тримайте шавлію якомога далі від тіла та спостерігайте, як дим розсіює негативну енергію, коли ви просуваєтеся вгору по тілу.