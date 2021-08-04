Лидия Таран осуществила мечту больного мальчика и растрогала украинцев: "это впечатляет!"

Популярные телеведущие Лидия Таран и Неля Шовкопляс исполнили мечту маленького мальчика, который хотел слышать и играть музыку. Они устроили благотворительную распродажу, а за часть вырученных средств приобрели и подарили синтезатор маленькому мечтателю Дане Партоле из города Шостка.

Подробнее об этом поступке, который умилил украинцев, читайте в нашем материале ниже.

История человечности

У мальчика двусторонняя тугоухость - он плохо говорит и еле слышит... Он прошел сложный путь - ношение слуховых аппаратов, занятия со специалистами, тяжелая операция. Недавно ему установили аж два кохлеарных импланта, и в его жизни появилась музыка.

Даня мечтал о своем синтезаторе с микрофоном. Благодаря благотворительной распродаже его мечта осуществилась.

"Когда Даня берет в руки микрофон, то представляет себя артистом на сцене и чувствует себя действительно счастливым! Мы знаем, насколько дети сейчас без ума от онлайн-игр и других Интернет-развлечений, а Даня увлекся музыкой, - и это впечатляет! Вместе с нашими телезрителями мы подарили ему мечту - синтезатор с микрофоном. Не детский инструмент, а взрослый. Синтезатор оснащен 54 клавишами и имеет 300 встроенных тембров и богатую библиотеку ритмов! Все, что нужно для творчества", - сказала главная фея проекта "осуществи мечту" Лидия Таран.