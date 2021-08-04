Лідія Таран здійснила мрію хворого хлопчика і розчулила українців: "це вражає!"

Популярні телеведучі Лідія Таран і Неля Шовкопляс виконали мрію маленького хлопчика, який хотів чути та грати музику. Вони влаштували благодійний розпродаж, а за частину виручених коштів придбали й подарували синтезатор маленькому мрійнику Данилку Партолі з міста Шостка.

Детальніше про цей вчинок, який розчулив українців, читайте у нашому матеріалі нижче.

Історія людяності

У хлопчика двостороння туговухість - він погано говорить і ледве чує… Він пройшов складний шлях - носіння слухових апаратів, заняття з фахівцями, важка операція. Нещодавно йому встановили аж два кохлеарних імпланти, і у його житті з'явилась музика.

Данилко мріяв про свій синтезатор з мікрофоном. Завдяки благодійному розпродажу його мрія здійснилась.

"Коли Данилко бере до рук мікрофон, то уявляє себе артистом на сцені й почувається справді щасливим! Ми знаємо, як діти зараз шаленіють від онлайн-ігор та інших Інтернет-розваг, а Данилко захопився музикою, - і це вражає! Разом з нашими телеглядачами ми подарували йому мрію - синтезатор з мікрофоном. Не дитячий інструмент, а дорослий. Синтезатор оснащений 54 клавішами та має 300 вбудованих тембрів і багату бібліотеку ритмів! Все, що треба для творчості", - сказала головна фея проєкту "Здійсни мрію" Лідія Таран.