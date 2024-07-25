Лідер гурту O.Torvald відповів, чим займався на фронті та де служить зараз

Як Галич коментує свою службу

Виконавець ділиться, що призвався до армії як командир взводу, після чого в нього були інші військові ролі.

"Спочатку я призвався як командир взводу. В мене було 26 людей, з якими ми готувалися до війни. Потім посада в мене була в групі з підтримки, я був там офіцером. На мені було зав'язано матеріально-технічне забезпечення і все, що з цим пов'язано. Але це не означає, що я просто сидів у тилу. Ні, ми виїжджали до хлопців. Наші бойові роти 135-го батальйону регулярно виїжджали працювати та поверталися", - пояснює він.

"Потім через свою необачність я обійняв посаду, яка називалася офіцер військово-цивільного співробітництва: починаючи від цивільної розвідки, закінчуючи роботою з 200-тими. Я - та людина, яка у рефрижератор пакувала трупи наших хлопців і відвозила їхнім батькам", - також зауважує лідер рок-гурту O.Torvald.

Артист призвався на початку повномасштабного вторгнення (Фото: instagram.com/jenia_galich)

На питання Емми Антонюк про те, як зірка справлявся зі своїм психологічним станом після побачених на війні реалій, він вразив чесною відповіддю. Зокрема, зізнався що відмовлявся вдаватися до допомоги психотерапевта, а натомість рятувався алкоголем.

"Був психотерапевт, але я на нього не погоджувався. Мені здавалося, що я впораюся з усім сам. Мені здавалося, що це не потрібно, що мене алкоголь врятує", - говорить відомий українець.

Що відомо про початок служби Галича

Лави збройних сил України він поповнив у квітні 2022 року. Євген має офіцерське звання - лейтенант. У складі 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони брав участь у боях за Бахмут.

В серпні минулого року разом із побратимами потрапив у ДТП.

Восени 2023 мав їхати за кордонний тур разом із гуртом "Друга Ріка", але через напружену ситуацію на фронті командування не відпустило артиста.