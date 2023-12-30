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Lida Lee чесно сказала, чи дійсно у неї є роман із Даніелем Салемом

Lida Lee і Даніель Салем (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Lida Lee відреагувала на чутки про те, що у неї роман з телеведучим і захисником Даніелем Салемом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск програми "Ранок у великому місті".

Виконавиця відповіла на чутки

Довгий час подейкували, що боєць ЗСУ розлучився з дружиною саме через артисткою.

Lida Lee і Даніель Салем (фото: instagram.com/lidalee_official, instagram.com/daniel_jihad_salem)

Однак Lida Lee запевнила, що вони з Даніелем не разом, хоч і у них "круті" стосунки.

"Ми неймовірно круто спілкуємося з ним. Чутки - це завжди цікаво, але ні. Роману немає", - заявила знаменитість.

 

Нагадаємо, кілька місяців тому зірка повідомила, що розійшлася із бойфрендом, з яким була близько п’яти років.

А Даніель Салем оголосив про розлучення з дружиною Марією після 17 років спільного життя на початку літа.

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стосункизвезды шоу-бизнесаДаниэль Салем