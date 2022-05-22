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Льготы на обучение участникам боевых действий и их семьям: какие есть скидки на оплату образования

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Воскресенье 22 мая 2022 17:29
Льготы на обучение участникам боевых действий и их семьям: какие есть скидки на оплату образования Какие есть льготы на обучение для участников боевых действий и членов их семей (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Участники боевых действий и члены их семьи имеют право на льготы по программе государственной целевой поддержки для образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Какие именно льготы и скидки на оплату обучения предусмотрены, рассказали на сайте Минобразования и науки Украины.

Все льготы и скидки предоставляются учащимся на дневной форме обучения в профессиональных, профессионально-технических предвысшего и высшего учреждениях образования. Они действуют до окончания детьми таких учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет.

Какие льготы действуют:

  • Полная или частичная оплата за обучение за счет государственного или местных бюджетов
  • Льготные долгосрочные кредиты на получение образования
  • Социальные стипендии
  • Бесплатное обеспечение учебниками
  • Бесплатный доступ к интернету, к системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях
  • Бесплатное проживание в общежитии

Какие нужны документы

  • Удостоверение участника боевых действий установленного образца
  • Удостоверение личности с инвалидностью вследствие военных действий
  • Удостоверение члена семьи погибшего (детям до 16 лет - справка, которая выдается матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего, опекуну)
  • Свидетельство о рождении ребенка
  • Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ)
  • Справка о регистрации места проживания

Государственную целевую поддержку оказывает то учебное заведение, в которое был зачислен студент. Если студент был отчислен, то оказание помощи прекращается.

У кого есть приоритет в получении льготного кредита на образование

  • Дети-сироты и дети, лишенные родительской заботы
  • Дети с инвалидностью, лица с инвалидностью 1-3 группы
  • Дети из малообеспеченных или многодетных семей
  • Лица или дети лиц, которые признаны участниками боевых действий, лицами с инвалидностью
  • Лица или дети лиц, которые пострадали в результате войны или Революции Достоинства
  • Дети, один родитель которых погиб или пропал без вести в районе проведения АТО
  • Дети погибших участников во время Революции Достоинства
  • Дети, проживающие в населенных пунктах на линии столкновения
  • Дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица
  • Абитуриенты профессионального предвысшего или высшего образования, которые поступают или учатся по специальностям, для которых установлены академические стипендии на повышенном уровне

Кто имеет право на социальную стипендию

Участники боевых действий

Дети с инвалидностью вследствие войны

Дети погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью из-за войны

Дети, один из родителей которых пропал без вести или погиб в зоне АТО

Дети с инвалидностью, лица с инвалидностью 1-3 группы

Лица, которые признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства и их дети

Дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить инвалидность во время войны и получить выплаты.

А также рассказывали о том, как получить документ об образовании, если школа разрушена или находится в оккупации.

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