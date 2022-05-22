Льготы на обучение участникам боевых действий и их семьям: какие есть скидки на оплату образования
Участники боевых действий и члены их семьи имеют право на льготы по программе государственной целевой поддержки для образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Какие именно льготы и скидки на оплату обучения предусмотрены, рассказали на сайте Минобразования и науки Украины.
Все льготы и скидки предоставляются учащимся на дневной форме обучения в профессиональных, профессионально-технических предвысшего и высшего учреждениях образования. Они действуют до окончания детьми таких учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет.
Какие льготы действуют:
- Полная или частичная оплата за обучение за счет государственного или местных бюджетов
- Льготные долгосрочные кредиты на получение образования
- Социальные стипендии
- Бесплатное обеспечение учебниками
- Бесплатный доступ к интернету, к системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях
- Бесплатное проживание в общежитии
Какие нужны документы
- Удостоверение участника боевых действий установленного образца
- Удостоверение личности с инвалидностью вследствие военных действий
- Удостоверение члена семьи погибшего (детям до 16 лет - справка, которая выдается матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего, опекуну)
- Свидетельство о рождении ребенка
- Справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ)
- Справка о регистрации места проживания
Государственную целевую поддержку оказывает то учебное заведение, в которое был зачислен студент. Если студент был отчислен, то оказание помощи прекращается.
У кого есть приоритет в получении льготного кредита на образование
- Дети-сироты и дети, лишенные родительской заботы
- Дети с инвалидностью, лица с инвалидностью 1-3 группы
- Дети из малообеспеченных или многодетных семей
- Лица или дети лиц, которые признаны участниками боевых действий, лицами с инвалидностью
- Лица или дети лиц, которые пострадали в результате войны или Революции Достоинства
- Дети, один родитель которых погиб или пропал без вести в районе проведения АТО
- Дети погибших участников во время Революции Достоинства
- Дети, проживающие в населенных пунктах на линии столкновения
- Дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица
- Абитуриенты профессионального предвысшего или высшего образования, которые поступают или учатся по специальностям, для которых установлены академические стипендии на повышенном уровне
Кто имеет право на социальную стипендию
Участники боевых действий
Дети с инвалидностью вследствие войны
Дети погибших участников Революции Достоинства, участников боевых действий или лиц с инвалидностью из-за войны
Дети, один из родителей которых пропал без вести или погиб в зоне АТО
Дети с инвалидностью, лица с инвалидностью 1-3 группы
Лица, которые признаны пострадавшими участниками Революции Достоинства и их дети
Дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста
Напомним, ранее мы писали о том, как оформить инвалидность во время войны и получить выплаты.
А также рассказывали о том, как получить документ об образовании, если школа разрушена или находится в оккупации.