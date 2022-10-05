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Лежав біля вирви від "русского мира": воїни ЗСУ врятували 82-річного дідуся (емоційне відео)

Колаж РБК-Україна: бійці ЗСУ у Сіверську допомогли 82-річному пенсіонеру в біді
Автор: Володимир Костирін

У Сіверську Донецької області військові ЗСУ знайшли 82-річного пенсіонера, який лежав на вулиці в багнюці біля однієї з воронок від російських снарядів після чергового обстрілу - дідуся, який не мав сили підвестися, віднесли на руках додому.

Відповідне відео, зняте українським бійцем, опубліковано 5 жовтня у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

На кадрах видно, що два захисники України йшли вулицями міста, яке зазнає регулярних ворожих атак, і побачили між вирвами та розкиданими вибуховою хвилею уламками цегли та інших конструкцій пенсіонера в біді.

Дідусь із босими ногами лежав на землі без руху. Поруч валялися його палиця та пакет. Бійці допомогли літньому чоловікові підвестися.

"У мене нічого не тримає... ноги не тримають..." - казав дідусь.

"Не переживайте, зараз заберемо... така робота... все нормально, батю... Ось такі вирви від "русского мира"", - відповідали військові.

Пенсіонер розповів, що вийшов із дому, щоб сходити на пошту. Показав, де живе, і один із захисників на своїй спині відніс дідуся до його квартири.

Боєць, який знімав усе на відео, у своєму емоційному зверненні висловився про ситуацію у фронтовому Сіверську, де майже не залишилося жодної цілої житлової будівлі через безперервний обстріл окупантів. А також закликав українців в інших містах - далеко від передової - продовжувати підтримувати нашу армію, адже війна продовжується.

Попереджаємо - на ролику звучить ненормативна лексика!

Відео: у Сіверську воїни ЗСУ допомогли 82-річному пенсіонеру, який лежав на землі біля вирви та не міг підвестися

Як повідомлялося, внаслідок обстрілів російських окупантів у Донецькій області за цю добу було поранено шістьох людей, ще одна загинула .

Нагадаємо, раніше 92-річна українка, яка пережила жахи Другої світової, на відео висловилася про війни Гітлера та Путіна .

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