Лежав біля вирви від "русского мира": воїни ЗСУ врятували 82-річного дідуся (емоційне відео)

На кадрах видно, що два захисники України йшли вулицями міста, яке зазнає регулярних ворожих атак, і побачили між вирвами та розкиданими вибуховою хвилею уламками цегли та інших конструкцій пенсіонера в біді.

Дідусь із босими ногами лежав на землі без руху. Поруч валялися його палиця та пакет. Бійці допомогли літньому чоловікові підвестися.

"У мене нічого не тримає... ноги не тримають..." - казав дідусь.

"Не переживайте, зараз заберемо... така робота... все нормально, батю... Ось такі вирви від "русского мира"", - відповідали військові.

Пенсіонер розповів, що вийшов із дому, щоб сходити на пошту. Показав, де живе, і один із захисників на своїй спині відніс дідуся до його квартири.

Боєць, який знімав усе на відео, у своєму емоційному зверненні висловився про ситуацію у фронтовому Сіверську, де майже не залишилося жодної цілої житлової будівлі через безперервний обстріл окупантів. А також закликав українців в інших містах - далеко від передової - продовжувати підтримувати нашу армію, адже війна продовжується.

Попереджаємо - на ролику звучить ненормативна лексика!

Відео: у Сіверську воїни ЗСУ допомогли 82-річному пенсіонеру, який лежав на землі біля вирви та не міг підвестися