Лежал возле воронки от "русского мира": воины ВСУ спасли 82-летнего дедушку (эмоциональное видео)

На кадрах видно, что два защитника Украины шли по улицам города, подвергающегося регулярным вражеским атакам, и увидели между воронок и разбросанных взрывной волной обломков кирпичей и других конструкций пенсионера в беде.

Дедушка с босыми ногами лежал на земле без движения. Рядом валялись его трость и пакет. Бойцы помогли пожилому мужчине приподняться.

"У меня ничего не держит... ноги не держат..." - говорил дедушка.

"Не переживайте, сейчас заберем... такая работа... все нормально, батя... Вот такие воронки от "русского мира"", - отвечали военные.

Пенсионер рассказал, что вышел из дома, чтобы сходить на почту. Показал, где живет, и один из защитников на своей спине отнес дедушку в его квартиру.

Боец, который снимал все на видео, в своем эмоциональном обращении высказался о ситуации в фронтовом Северске, где почти не осталось ни одного целого жилого здания из-за непрекращающихся обстрелов оккупантов. А также призвал украинцев в других городах - далеко от передовой - продолжать поддерживать нашу армию, ведь война продолжается.

Предупреждаем - на ролике звучит ненормативная лексика!

Видео: в Северском воины ВСУ помогли 82-летнему пенсионеру, который лежал на земле у воронки и не мог подняться