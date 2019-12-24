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Лежали без сознания: в Кременчуге обнаружили двух школьниц в ужасном состоянии

STYLERЖизнь    24.12.2019 - 22:27
Лежали без сознания: в Кременчуге обнаружили двух школьниц в ужасном состоянии
В Кременчуге пьяные школьницы лежали на дороге (фото: РБК-Украина)

Полиция обнаружила двух школьниц, которые находились в сильном алкоголическом опьянении

Сегодня, 24 декабря, в Кременчуге Полтавской области около часу дня патрульная полиция обнаружила двух школьниц, которые лежали без сознания просто посреди дороги. Оказалось, что у несовершеннолетних было сильно алкогольное опьянение. Об этом сообщает патрульная полиция города на своей странице в Facebook.

Патрульные оказали школьницам домедицинскую помощь и вызвали скорую. Девочек в тяжелом состоянии доставили в детскую больницу. В данное время их здоровью ничего не угрожает.

В социальных сетях появилась информация о том, что девочкам по 13 лет. Изначально очевидцы подумали, что школьницы находятся под действием наркотических веществ.

Полиция ищет родителей несовершеннолетних и напоминает, что неисполнение родительских обязанностей карается штрафом. В полиции также выясняют, где подростки купили алкоголь, продажа которого запрещена лицам младше 18 лет.

Напомним, что в Николаеве двое водителей грузовиков скончались после того, как выпили "паленую" водку. При этом еще три мужчины попали в больницу после отравления этиловым спиртом.

Ранее сообщалось о том, что в Черновцах в школе №6 учительница издевалась над школьниками и после неоднократных жалоб родителей касательно буллинга написала заявление о своем увольнении.

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