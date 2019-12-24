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Лежали без свідомості: у Кременчуці виявили двох школярок у жахливому стані

STYLERЖиття    24.12.2019 - 22:27
Лежали без свідомості: у Кременчуці виявили двох школярок у жахливому стані
У Кременчуці п'яні школярки лежали на дорозі (фото: РБК-Україна)

Поліція виявила двох школярок, які перебували в сильному алкоголічному сп'янінні

Сьогодні, 24 грудня, в Кременчуці Полтавської області близько першої години дня патрульна поліція виявила двох школярок, які лежали без свідомості просто посеред дороги. Виявилося, що у неповнолітніх було сильне алкогольне сп'яніння. Про це повідомляє патрульна поліція міста на своїй сторінці в Facebook.

Патрульні надали школяркам домедичну допомогу та викликали швидку. Дівчаток у важкому стані доставили в дитячу лікарню. В даний час їх здоров'ю нічого не загрожує.

У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що дівчаткам по 13 років. Спочатку очевидці подумали, що школярки знаходяться під дією наркотичних речовин.

Поліція шукає батьків неповнолітніх і нагадує, що невиконання батьківських обов'язків карається штрафом. У поліції також з'ясовують, де підлітки купили алкоголь, продаж якого забороняється особам віком до 18 років.

Нагадаємо, що в Миколаєві двоє водіїв вантажівок померли після того, як випили "палену" горілку. При цьому ще три чоловіки потрапили до лікарні після отруєння етиловим спиртом.

Раніше повідомлялося про те, що в Чернівцях у школі №6 вчителька знущалася над школярами і після неодноразових скарг батьків щодо буллінга написала заяву про звільнення.

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