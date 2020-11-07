Лейкемия бывает заметна на ранних стадиях: онкологи назвали симптомы этого этого рака

Врачи назвали ранние симптомы лейкемии (Коллаж РБК-Украина)

В Украине чаще всего лейкемию диагностируют у маленьких детей

Лейкемия – это рак крови и некоторые его формы чаще всего встречаются у маленьких детей. При этом раке лейкоциты не работают должным образом и начинают препятствовать нормальному росту других клеток. Болезнь развивается постепенно и не всегда сразу становится понятно, что нужно сделать немедленное обследование на лейкемию.

Врачи назвали основные симптомы, которые свидетельствуют о том, что в организме начинает развиваться рак крови. Если вовремя не обратить внимание на сигналы организма, то лейкемия может привести к быстрому летальному исходу. Об этом пишет издание Lenta.ua.

В большинстве онкологических заболеваний имеет значения генетический фактор. Тем, у кого в семье уже были случаи лейкемии, стоит регулярно проходить обследование и консультироваться со специалистом.

Если на теле появляются необъяснимые кровоподтеки, и они не проходят в течении долгого времени – это повод обратиться к врачу.

У пациентов с лейкемией очень слабый иммунитет и они чаще других подвержены простудам, гриппу и сезонным вирусам. Не стоит игнорировать даже повышение температуры без объективной причины – это может быть признаком рака.

Постоянные мигрени, которые стали проявляться внезапно и очень часто – это сигнал о том, что пора к врачу. Если обезболивающие дают временный эффект, а потом боль снова возвращается – нужно пройти обследование.

Характерным признаком лейкемии врачи также называют изменение цвета кожи. Пациент становится необычно бледным и это состояние не проходит в течении долгого времени.

При лейкемии сильно снижается аппетит и это приводит к резкой потери веса.

Лейкемия проявляется также в увеличении лимфатических узлов. Этот симптом также присутствует длительный период.

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