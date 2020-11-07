Лейкемія буває помітна на ранніх стадіях: онкологи назвали симптоми цього раку

Лікарі назвали ранні симптоми лейкемії (Колаж РБК-Україна)

В Україні найчастіше лейкемію діагностують у маленьких дітей

Лейкемія – це рак крові й деякі його форми найчастіше зустрічаються у маленьких дітей. При цьому раку лейкоцити не працюють належним чином і починають перешкоджати нормальному зростанню інших клітин. Хвороба розвивається поступово і не завжди відразу стає зрозуміло, що потрібно зробити негайне обстеження на лейкемію.

Лікарі назвали основні симптоми, які свідчать про те, що в організмі починає розвиватися рак крові. Якщо вчасно не звернути увагу на сигнали організму, то лейкемія може призвести до швидкого летального результату. Про це пише видання Lenta.ua.

У більшості онкологічних захворювань має значення генетичний фактор. Тим, у кого в родині вже були випадки лейкемії, варто регулярно проходити обстеження і консультуватися з фахівцем.

Якщо на тілі з'являються нез'ясовні синці, та вони не проходять протягом довгого часу – це привід звернутися до лікаря.

У пацієнтів з лейкемією дуже слабкий імунітет і вони частіше за інших схильні до застуд, грипу і сезонних вірусів. Не варто ігнорувати навіть підвищення температури без об'єктивної причини – це може бути ознакою раку.

Постійні мігрені, які стали проявлятися раптово і дуже часто – це сигнал про те, що пора до лікаря. Якщо знеболювальні дають тимчасовий ефект, а потім біль знову повертається – потрібно пройти обстеження.

Характерною ознакою лейкемії лікарі називають також зміну кольору шкіри. Пацієнт стає незвично блідим і цей стан не проходить протягом довгого часу.

При лейкемії сильно знижується апетит і це призводить до різкої втрати ваги.

Лейкемія проявляється також в збільшенні лімфатичних вузлів. Цей симптом також присутній тривалий період.

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