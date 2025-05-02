"Лев на джипі" не хоче одружуватись? Зирянов розповів правду про шлюб з Лізою

"Я зробив пропозицію дуже давно. А потім стало не на часі. Ковід, потім - самі знаєте що. Але все окей. У планах є. Просто зараз точно нема бажання. Хочеться якось зібрати близьких, трошечки погудіти. А зараз - нема бажання це робити", - пояснив він.

За словами Миколи, кохана дотримується такої ж думки. Вони не поспішають з весіллям і сподіваються, що для свята ще настане відповідний момент.

"Ми однієї думки: краще зібратись десь класно, пофоткатись на пам’ять з друзями, гучно трошечки провести цей вечір. Якщо не вийде - тоді вже в якийсь момент розпишемось та й все", - поділився він.

Зирянов про весілля з коханою (фото: instagram.com/pan.mykolai)

Микола додав, в сучасних українських реаліях планувати щось важко. Все може змінитись раптово, особливо коли відбуваються ракетні обстріли.

Під час розмови ведучий зауважив, що дівчата часто хвилюються через таку невизначеність у стосунках. Зирянов не заперечив цього і навіть пожартував, що дівчина, мабуть, чекає вдалої миті, аби покинути його.

"Може, в неї якийсь план. Вона висмокче мою молодість, таланти, гроші й піде собі шукати італійця. Я іноді її стібу так. Ну, якщо станеться, то я готовий до цього. Я ж пропрацьований психологічно", - сказав він.

Чому Зирянов досі не одружився (фото: instagram.com/pan.mykolai)

Також Микола розповів про домашні непорозуміння. Вдома гуморист не хоче жартувати, а його дівчина - навпаки.

"Я хочу просто вдома дивитись щось і без жартів. А вона щось мені вкидує. Я на це не реагую часто. Ну, там іноді буває смішно. І вона почала типу ображатись: "О, вже гумор не сприймаємо, а, ну вибачте, ми не такі смішні, як ви". Ми домовились, що я тепер награно буду сміятись - і це краще, ніж нічого. Я іноді навіть, коли вона звичайну фразу каже, я такий (сміється — ред.). Вона каже: "Ні, зараз не в тему". А я такий: "Все, поняв". Чекаю, коли вона вже буде жартувати. І вона сміється, як я тупо награно сміюсь. І якось ми так вивозимо цей баланс", - поділився Микола.

Зирянов вважає найкращим форматом ті стосунки, у яких обидва партнери розвиваються і тим самим надихають одне одного. Ліза мотивує коханого турбуватися про себе, цінувати власну працю та дозволяти собі більше. Обидва пройшли тернистий шлях до стабільного фінансового доходу.