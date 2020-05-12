Коронавирус может вызывать тяжелые последствия у женщин

Коронавирус может вызывать тяжелые осложнения у женщин (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 может вызвать опасные осложнения у молодых женщин

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Коронавирус может вызывать тяжелые осложнения у женщин, вплоть до бесплодия. Ученые уже подтвердили, что COVID-19 тяжело переносят не только пожилые люди с сопутствующими заболеваниями, но и многие беременные женщины. О том, что вирус влияет на репродуктивную систему, говорится в исследовании китайских ученых из департамента физиологии Медуниверситета Цзинина (Jining Medical University).

По мнению ученых, патоген способен проникнуть в органы мочеполовой системы, ведь в них очень много белка ACE2, который и является "воротами" для проникновения в организм человека.

Таким образом, ученым удалось выяснить, что коронавирус способен инфицировать яичники, матку, влагалище и даже плаценту. Это может привести к бесплодию, считают исследователи, и предупреждают о возможных нарушениях менструального цикла, респираторном дистресс-синдроме беременных и других опасных патологиях.

Эксперты подчеркивают, что многие вирусные заболевания могут влиять на репродуктивную систему. Сейчас ученые и дальше работают в этом направлении, проводя ряд исследований о влиянии штамма SARS-CoV-2 на женщин в целом и на беременных в частности.

Отметим, что не так давно беременная 23-летняя женщина в Днепре из-за осложнений коронавируса потеряла двойню.

Напомним, раньше ученые доказали, что коронавирус может передаваться половым путем. Частички вируса выявили в образцах семенной жидкости части мужчин, участвовавших в эксперименте.