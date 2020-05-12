У кажанів знайшли ще один вірус: він родич COVID-19

Споріднений з коронавірусом вірус знайшли у кажанів (колаж: РБК-Україна)

У кажанів знайшли ще один вірус, схожий на коронавірус COVID-19

Вчені знайшли у кажанів ще один вірус, споріднений з коронавірусом COVID-19. Команді дослідників вдалося виявити два геноми вірусу в організмі тварин, один з них майже ідентичний штаму SARS-CoV-2 - вірусу, що викликав страшну пандемію.

Дослідники говорять, що таке відкриття може свідчити про природне походження вірусу, пише ScienceAlert.

"Наразі дослідження показують, досить імовірно, що вірус, відповідальний за COVID-19, еволюціонував природним шляхом - можливо, починаючи з кажанів, а потім просочуючись у тварину-господаря, поки не розвинув необхідні мутації, щоб зробити його глобальною пандемією, яку ми спостерігаємо сьогодні", - сказано в статті.

Раніше вчені висловлювали думку, що певна вставка амінокислот S1 і S2 в коронавірусі може говорити про те, що його допрацювали в лабораторії. Але останні дані цю гіпотезу спростовують.

"Було запропоновано, що вставка S1 і S2 досить незвичайна і, можливо, свідчить про лабораторні маніпуляції. Наша стаття дуже чітко показує, що ці події відбуваються природним шляхом в дикій природі", - говорить мікробіолог з Шаньдунського першого медичного університету Вейфен Ши.

Група вчених виявила у кажанів два геноми коронавірусу, їх назвали RmYN01 і RmYN02. Другий штам є предком вірусу, що викликав COVID-19 у всьому світі.

"Наше дослідження підтверджує, що кажани, особливо ті, які належать до роду Rhinolophus (підковоподібні кажани), є важливими природними резервуарами для коронавірусів і в даний час містять найближчих родичів SARS-CoV-2", - вважають вчені.

Раніше ми писали, що у жінок коронавірус може викликати небезпечні ускладнення.