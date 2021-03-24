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Лето может значительно увеличиться из-за изменений климата: ученые ошарашили прогнозом

Автор: Styler

Если люди ничего не будут предпринимать для того, чтобы сдерживать климат, то лето в Северном полушарии Земли может увеличиться до шести месяцев к 2100 году.

Об этом заявили китайские ученые, сообщает Lenta.ua.

Эксперты говорят о том, что такие температурные изменения будут нести опасность странам Северного полушария. Под ударом могут оказаться сельское хозяйство, здравоохранение и окружающая среда в целом.

К таким выводам китайские ученые пришли после анализа данных, которые собирались с 1952 по 2011 годы. Эксперты выяснили, что за 1,5 века продолжительность лета увеличилась с 78 до 95 дней.

При этом зимний период сократился всего на 3 дня, весна теперь длится 115 дней вместо 124-х, а осень - 82 вместо 87 дней.

Ученые также отметили, что изменения затронули больше всего Средиземноморье и Тибетское нагорье. Если тенденция продолжится, то к 2100 году зима будет длиться меньше двух месяцев, а весна с осенью значительно сократятся.

Это может сказаться на росте растений, что в свою очередь приведет к уменьшению кормовой базы для животных и нарушения равновесия в экосистемах.

Также пострадает и сельское хозяйство, поскольку ростки могут погибнуть из-за поздних весенних заморозков. Из-за длительного лета будут страдать люди с аллергией. Также это может стать причиной увеличения ареала обитания насекомых, которые переносят болезни.

Напомним, синоптики прогнозируют аномальное лето в Украине.

Ранее ученые сделали шокирующее заявление о новой эпохе вымирания планеты.

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