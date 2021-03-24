Літо може значно збільшитися через зміни клімату: вчені приголомшили прогнозом

Експерти говорять про те, що такі температурні зміни будуть нести небезпеку країнам Північної півкулі. Під ударом можуть опинитися сільське господарство, охорона здоров'я і довкілля в цілому.

До таких висновків китайські вчені прийшли після аналізу даних, які збиралися з 1952 по 2011 роки. Експерти з'ясували, що за 1,5 століття тривалість літа збільшилася з 78 до 95 днів.

При цьому зимовий період скоротився всього на 3 дні, весна тепер триває 115 днів замість 124-х, а осінь - 82 замість 87 днів.

Вчені також зазначили, що зміни торкнулися найбільше Середземномор'я і Тибетського нагір'я. Якщо тенденція продовжиться, то до 2100 року зима буде тривати менш ніж два місяці, а весна та осінь значно скоротяться.

Це може позначитися на зростанні рослин, що своєю чергою призведе до зменшення кормової бази для тварин і порушення рівноваги в екосистемах.

Також постраждає і сільське господарство, оскільки паростки можуть загинути через пізніх весняних заморозків. Через тривале літо будуть страждати люди з алергією. Також це може стати причиною збільшення ареалу проживання комах, які переносять хвороби.