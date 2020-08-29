Лето уходить не собирается: где в Украине прогнозируют адскую жару

Погода в Украине 30 августа будет жаркой и солнечной. В южных регионах ожидается по-настоящему "адские" отметки на градусниках – до +33… +35 градусов в тени. В других же областях нашей страны будет также жарко, но не настолько. Детальный прогноз погоды на воскресенье опубликовали синоптики Украинского гидрометцентра.

Как сообщается в опубликованном прогнозе, в течение всего дня над Украиной будет сохраняться жаркая погода. В западных областях термометры покажут от +29 до +33 градусов. В центральных и восточных областях температуры уже будут отталкиваться от +30 градусов и доходить до +34 градусов. Жарче всего, традиционно, будет в приморских регионах, где ожидается повышение уровня тепла до +35 градусов.

При этом скорое приближение осени будет чувствоваться ночью, когда термометры покажут +13… +19 градусов.

30 августа в Украине ожидается исключительно солнечная погода. Вероятность осадков минимальная. При этом ветер будет несильным – до 3-10 м/с.

Погода в Украине 30 августа будет жаркой и солнечной (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, что ранее в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Мы писали, какие регионы находятся под угрозой.

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