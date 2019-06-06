Лето превратили в зиму: как на киевской Троещине снимали "Чернобыль" (видео)

Сериал "Чернобыль" от американской компании HBO снимали на разных локациях, в том числе и в Украине. Недавно в сети опубликовали фото и видео съемочного процесса сериала, в которых можно увидеть жилой массив Троещина в Киеве. Кадры опубликовал киевлянин Дмитрий Бондаренко.

Отметим, что в одной из сцен сериала, где у Людмилы, жены погибшего при ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС пожарного, начинаются схватки, изображен город зимой. А съемки проходили в июне 2018 года на улице Лисковская.

Так выглядит кадр в сериале, где изображен город зимой.

Кадр из сериала "Чернобыль", снятый в Киеве на Троещине (скрин из сериала)

Для того, чтобы превратить летний Киев в зимний, декораторы нанесли на пустырь между высотками искуственный снег и разместили там лавочки.

Процесс съемок из сериала "Чернобыль" в Киеве на Троещине (фото: Dmytro Bondarenko)

Также киевлянин опубликовал видео, где виден процесс нанесения исскуственного снега в летнем Киеве.

Процесс съемок из сериала "Чернобыль" в Киеве на Троещине (видео: YouTube/Dmytro Bondarenko)

К слову, недавно внимательные зрители обнаружили в кадрах сериала серьезный киноляп, который возмутил украинцев.

А также мы писали, что ранее в кадрах американского сериала "Чернобыль" уже находили киноляпы.

Ранее мы сообщали о том, что британская актриса заявила, что разочарована сериалом НВО "Чернобыль".