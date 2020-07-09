Летняя жара может вызвать менингит: доктор Комаровский рассказал об опасности

Доктор Комаровский рассказал, что сильная жара может быть очень опасна для ребенка. Дело в том, что при высоких температурах некоторые вирусы только активизируются. Жара может вызвать менингит, что означает воспаление оболочек мозга.

Существует пять симптомов, при появлении которых нужно быть на чеку. Об этом доктор написал на своей странице в Instagram.

К этим симптомам относятся:

Комаровский отмечает, что если у ребенка одновременно присутствуют хотя бы два из перечисленных симптомов, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

Что такое менингит

Менингит - это воспаление оболочек головного и спинного мозга (как правило, из-за инфекции). Менингит обычно вызывает вирусная инфекция, бактерии или грибки. Вакцинация может защитить от некоторых форм болезни.

Как мы ранее писали, врач рассказал, как выжить во время резких перепадов погоды.