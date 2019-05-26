Летняя погода: синоптик дала прогноз на последний понедельник весны

Погода в Украине 27 мая будет теплой, рассказывает синоптик Наталья Диденко. Как сообщается, уровень тепла достигнет +28 градусов в дневное время. При этом осадки не прекратятся: на севере страны ожидаются небольшие дожди. Более детально она написала в своем блоге в Facebook.

По данным Диденко, в понедельник, 27 мая, ожидается преимущественно сухая погода.

"Завершающий весенний понедельник начнется в Украине летней погодой. Температура воздуха в течение дня 27-го мая достигнет +23… +28 градусов. Даже ближайшая ночь позволит погулять романтично при +13… +18 градусах. Разве что на западе ночью будет свежее, +10… +15 градусов. Дожди, хотя небольшие и местами, вероятны только в северной части, на Волыни, Ривненщине и в Винницкой области. На остальной территории Украины завтра будет преобладать сухая воздушная масса", - пишет синоптик.

Погода в Украине на 27 мая – синоптик дала обнадеживающий прогноз (иллюстративное фото: pixabay.com)

Диденко также отметила, что ветер будет умеренным, а вот во вторник-среду ощутимо усилится. Синоптик рассказала, какая погода в начале недели будет в Киеве.

"В Киеве понедельник предполагается очень теплым, до +25… +27 градусов. Утро обещает быть солнечным, в течение дня есть вероятность кратковременного дождя с грозой. В столице во вторник-среду существенно усилится ветер, удержится теплая, до жары, погода. С 30-го мая вероятность дождей увеличится, после 1-го июня начнется ощутимое похолодание", - добавила она.

Погода в Украине на 27 мая – синоптик дала обнадеживающий прогноз (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет лето в Украине.

До этого синоптики спрогнозировали грозы на воскресенье, 26 мая.

Также мы писали, что синоптики рассказали, где пройдут сильные дожди.