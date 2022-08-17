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Летний лагерь Фонда Ахметова начал вторую летнюю смену

Фото: летний табор Фонда Ахметова начал вторую летнюю смену (пресс-служба фонда)
Автор: Илона Свиридова

Началась вторая смена летнего лагеря в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирное лето детям Украины".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как известно, цель этого проекта - помочь юным гостям не только хорошо отдохнуть, но и пройти психологическую реабилитацию, в которой они нуждаются из-за пережитого стресса войны.

В течение обоих смен с посетителями работают опытные психологи, которые прошли обучение фонда Ахметова по курсу "Травма войны".

По отзывам детей, первая смена была насыщенной и позитивной, помогла отвлечься от переживаний и вернуть ощущение безопасности и легкости, которые являются непременной составляющей счастливого детства.

В этом году второй сезон проекта пройдет несколько необычно - вместе с детьми будут отдыхать и получать психологическую помощь от фонда Ахметова взрослые члены семьи (родители, близкие родственники, законные и временные опекуны).

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