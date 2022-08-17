Літній табор Фонду Ахметова розпочав другу літню зміну

Як відомо, мета цього проекту - допомогти юним гостям не лише добре відпочити, але й пройти психологічну реабілітацію, якої вони потребують через пережитий стрес війни.

Протягом обох змін із відвідувачами працюють досвідчені психологи, які пройшли навчання Фонду Ахметова за курсом "Травма війни".

За відгуками дітей, перша зміна була насиченою та позитивною, допомогла відволіктися від переживань та повернути відчуття безпеки й легкості, які є неодмінною складовою щасливого дитинства.

Цьогоріч другий сезон проекту пройде дещо незвично - разом із дітьми відпочиватимуть та отримуватимуть психологічну допомогу від Фонду Ахметова дорослі члени родини (батьки, близькі родичі, законні та тимчасові опікуни).