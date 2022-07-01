Летний борщ по рецепту Клопотенко: не только вкусный, но и освежающий!

С 1 июля 2022 года борщ внесен в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО и теперь "Культура приготовления украинского борща" находится под охраной.

А знаете ли вы, что такое красный зеленый борщ? Это по-летнему освежающее вкусное блюдо, которое издавна готовили со свекольным квасом и ботвой. Борщ зеленый за счет собственно зелени, а красный - из-за добавления свекольного кваса.