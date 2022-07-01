Літній борщ за рецептом Клопотенка: не тільки смачний, але й освіжаючий!

Як приготувати холодний зелений борщ:

Інгредієнти:

2 великих буряки (сирих)

2 буряки (варених або запечених)

1 склянка хлібного квасу

1 пучок щавлю

2 картоплі (варених в мундирі)

1 ст. л. солодкої гірчиці (на порцію)

80 г мангольду (або міксу салатів)

до смаку сіль і перець

Процес приготування з фото:

Підготуйте всі інгредієнти для приготування освіжаючого літнього холодного борщу.

Сирий буряк (2 шт.) очистіть і наріжте довільними великими шматочками.

Потім вичавіть сік за допомогою соковижималки. Я використовував шнекову соковижималку, але ви можете взяти будь-яку іншу.

З'єднайте отриманий фреш з 1 склянкою хлібного квасу. Співвідношення повинно вийти приблизно 1:1, кількість фрешу залежить від розміру буряка. Додайте трохи солі за смаком.

Два запечених або відварених буряки очистіть від шкірки і наріжте середніми кубиками.

Дві відварених в мундирі картоплини очистіть і наріжте приблизно такими ж кубиками, як і буряк. З'єднайте овочі в одній великій мисці.

Мангольд теж помийте і крупно порубайте. Якщо у вас досить дрібні паростки буряків, можна залишити їх цілими. Перекладіть зелень в миску до овочів.

Добре помийте пучок щавлю і досить крупно порубайте листя, попередньо відрізавши стебла.

Викладіть щавель в миску до решти інгредієнтів і додайте сіль і перець до смаку.

У кожну тарілку, в якій будете подавати холодний борщ, викладіть по 1 ч. л. солодкої гірчиці.

Додайте картоплю, кубики запеченого буряка, зелень і залийте сумішшю бурякового фрешу і квасу.