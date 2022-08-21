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В летнем лагере Фонда Ахметова психологическую реабилитацию проходят дети вместе с родителями

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Воскресенье 21 августа 2022 19:45
В летнем лагере Фонда Ахметова психологическую реабилитацию проходят дети вместе с родителями Фото: в летнем лагере Фонда Ахметова психологическую реабилитацию проходят дети вместе с родителями (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Продолжается вторая смена летнего лагеря в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Мирное лето детям Украины". В течение обеих смен с гостями лагеря работают опытные психологи, которые прошли обучение Фонда Ахметова по курсу "Травма войны".

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Когда что-то плохое происходит в нашей жизни, организм может неожиданно и сильно реагировать на события. Мы, психологи в этом лагере, помогаем людям перепрожить чувства, принять реальность и двигаться вперед", - объясняет психолог фонда Людмила Ибрагимова.

Во время второй смены вместе с детьми отдыхают их взрослые родственники. Так, Татьяна и ее дочь признаются: за последние месяцы лагерь - самое безопасное и спокойное для них место.

"Без помощи психологов Фонда Рината Ахметова мы бы не справились! До приезда мой ребенок был очень молчаливым. А тут уже на второй день раскрылась. Большое спасибо вам за наших детей", - говорит женщина.

По словам психолога фонда, люди, пережившие сильный стресс, иногда чувствуют себя очень одинокими. В летнем лагере они понимают, что не остались наедине со своей бедой, ведь психологи фонда помогают им увидеть будущее и двигаться дальше.

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