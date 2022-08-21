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У літньому таборі Фонду Ахметова психологічну реабілітацію проходять діти разом із батьками

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Неділя 21 серпня 2022 19:45
У літньому таборі Фонду Ахметова психологічну реабілітацію проходять діти разом із батьками Фото: у літньому таборі Фонду Ахметова психологічну реабілітацію проходять діти разом із батьками (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Триває друга зміна літнього табору у рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирне літо дітям України". Протягом обох змін із гостями табору працюють досвідчені психологи, які пройшли навчання Фонду Ахметова за курсом "Травма війни".

Про це повідомляє прес-служба фонду.

"Коли щось погане відбувається у нашому житті, організм може несподівано і сильно реагувати на події. Ми, психологи в цьому таборі, допомагаємо людям перепрожити почуття, прийняти реальність і рухатися вперед", - пояснює психолог фонду Людмила Ібрагімова.

Під час другої зміни разом із дітьми відпочивають їхні дорослі родичі. Так, Тетяна та її донька зізнаються: за останні місяці табір - найбезпечніше й найспокійніше для них місце.

"Без допомоги психологів Фонду Ріната Ахметова ми б не впоралися! До приїзду моя дитина була дуже мовчазною. А тут вже на другий день розкрилася. Велике спасибі вам за наших дітей", - каже жінка.

За словами психолога фонду, люди, які пережили сильний стрес, іноді відчувають себе дуже самотніми. У літньому таборі вони розуміють, що не залишилися наодинці зі своєю бідою, адже психологи фонду допомагають їм побачити майбутнє і рухатись далі.

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