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"Летіли ракети всіх калібрів": під обстріл в Одесі потрапив ведучий "Сніданок 1+1"

Деталі ракетного удару по Одесі (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Ведучий "Сніданок 1+1" Єгор Гордєєв опинився в епіцентрі нічного ракетного удару по Одесі. Він перебував зі своєю командою та хлопцями із Superhumans у готелі, бо приїхав на перший волонтерський захід Social Camp 2023.

Деталі нічного обстрілу він розповів у коментарі ТСН.

У ніч на 23 липня Єгор Гордєєв допомагав людям спускатися в укриття. Він ночував разом із командою Super Camp та Superhumans у готелі біля порту.

"У мене готель - біля порту, на останньому поверсі номер. Ми великою компанією приїхали, спускалися все в укриття. Там були хлопці Superhumans, ми довго їх витягували, тому що вони не хотіли з протезами спускатися. Будинок трясся. Будівля готелю 19 століття, товсті стіни - тремтіли, Ми зазвичай у Києві розпізнаємо "Калібри", тут було важко розпізнати - здається, все летіло. Майже не спав, вранці пішов у Собор, вдалося зайти всередину. Зараз там працюють волонтери. Служителі храму дуже мовчазні, не готові спілкуватися, а комунальники радіють, що живі. Друзі, не нехтуйте власною безпекою та спускайтеся в укриття під час тривог", - розповів Єгор.

Наслідки ракетного удару по Преображенському собору в Одесі (фото: Єгор Гордєєв)

Він додав, що сильно постраждав Преображенський собор, будинки біля порту, а також у центрі міста.

"Місць прильотів багато, вони в центрі, біля Преображенського собору, в самому Преображенському соборі та біля порту. Біля порту все оточено, нікого не пускають, а в центрі міста ходять люди, можна спокійно пройти до собору і до місця руйнувань будинків. Частково зруйнована одна з міських шкіл. Сильно у центрі прилетіло. Собор - це велика точка, й добре видно цей приліт. Там прилетіло з двох сторін – з одного та іншого вівтаря", - описав Гордєєв.

За його словами, зараз ведуться рятувальні роботи, а мешканців міста не пускають у ті місця, де є влучення. Також закрили вихід до моря.

Як повідомили в Одеській ОВА, під час російського ракетного обстрілу постраждав історичний центр Одеси, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

Зруйновано 6 житлових будинків, пошкоджено дві пам'ятки архітектури, Будинок Вчених, храм, понівечено 10 автомобілів. Багато будинків залишилися без вікон та дверей, пошкоджено дахи та фасади.

До речі, раніше ми повідомляли, що в Міноборони РФ зробили цинічну заяву про обстріл Одеси.

А ще розповідали про те, що відомо про Преображенський собор в Одесі.

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