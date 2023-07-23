"Летіли ракети всіх калібрів": під обстріл в Одесі потрапив ведучий "Сніданок 1+1"

У ніч на 23 липня Єгор Гордєєв допомагав людям спускатися в укриття. Він ночував разом із командою Super Camp та Superhumans у готелі біля порту.

"У мене готель - біля порту, на останньому поверсі номер. Ми великою компанією приїхали, спускалися все в укриття. Там були хлопці Superhumans, ми довго їх витягували, тому що вони не хотіли з протезами спускатися. Будинок трясся. Будівля готелю 19 століття, товсті стіни - тремтіли, Ми зазвичай у Києві розпізнаємо "Калібри", тут було важко розпізнати - здається, все летіло. Майже не спав, вранці пішов у Собор, вдалося зайти всередину. Зараз там працюють волонтери. Служителі храму дуже мовчазні, не готові спілкуватися, а комунальники радіють, що живі. Друзі, не нехтуйте власною безпекою та спускайтеся в укриття під час тривог", - розповів Єгор.

Наслідки ракетного удару по Преображенському собору в Одесі (фото: Єгор Гордєєв)

Він додав, що сильно постраждав Преображенський собор, будинки біля порту, а також у центрі міста.

"Місць прильотів багато, вони в центрі, біля Преображенського собору, в самому Преображенському соборі та біля порту. Біля порту все оточено, нікого не пускають, а в центрі міста ходять люди, можна спокійно пройти до собору і до місця руйнувань будинків. Частково зруйнована одна з міських шкіл. Сильно у центрі прилетіло. Собор - це велика точка, й добре видно цей приліт. Там прилетіло з двох сторін – з одного та іншого вівтаря", - описав Гордєєв.

За його словами, зараз ведуться рятувальні роботи, а мешканців міста не пускають у ті місця, де є влучення. Також закрили вихід до моря.

Як повідомили в Одеській ОВА, під час російського ракетного обстрілу постраждав історичний центр Одеси, який знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

Зруйновано 6 житлових будинків, пошкоджено дві пам'ятки архітектури, Будинок Вчених, храм, понівечено 10 автомобілів. Багато будинків залишилися без вікон та дверей, пошкоджено дахи та фасади.