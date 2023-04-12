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Летіла з висоти 15 метрів: у Бродівському замку дівчина впала через селфі

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Львівська область, Середа 12 квітня 2023 14:59
Летіла з висоти 15 метрів: у Бродівському замку дівчина впала через селфі У Бродівському замку дівчина впала з висоти 15 метрів через селфі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Дівчина-підліток оступилася під час прогулянки на території Бродівського замку на Львівщині та впала з висоти 15 метрів. Вона зазнала численних травм, але медикам вдалося врятувати її життя.

Деталі трагедії повідомили у сюжеті "Броди онлайн".

Повідомляється, що троє дівчат-підлітків вирушили на прогулянку до Бродівського замку. Там вони вирішили зробити селфі й одна з дівчат полізла на найвищий вал на висоті 15 метрів.

На валу вона оступилася і впала. Дівчина провалилася в отвір у найвищому казематі. Люди, які проходили поряд, почули крик та викликали поліцію, а також медиків.

Дівчину зі складними травмами та переломом ключиці госпіталізували до однієї з лікарень Львова. Їй належить тривале лікування та реабілітація.

У поліції повідомили, що з батьками та всіма трьома підлітками поліцейські ювенальної превенції провели бесіду на тему небезпеки таких необдуманих вчинків.

Також поліція та журналісти закликають батьків та підлітків більш відповідально ставитися до місць для прогулянок та вибору місць для селфі, оскільки така небезпечна фотографія може виявитися останньою.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що батьки загиблої через гойдалку дитини в Броварах розповіли деталі трагедії.

А ще розповідали, що вчені розрахували наслідки катастрофи, якщо астероїд Рюгу впаде на землю.

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несчастный случай селфі Броди