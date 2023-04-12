Летела с высоты 15 метров: в Бродовском замке девушка упала из-за селфи

Девушка-подросток оступилась во время прогулки на территории Бродовского замка во Львовской области и упала с высоты 15 метров. Она получила многочисленные травмы, но медикам удалось спасти ее жизнь.

Сообщается, что трое девушек-подростков отправились на прогулку к Бродовскому замку. Там они решили сделать селфи и одна из девушек полезла на самый высокий вал, который находится на высоте 15 метров.

На валу она оступилась и упала. Девушка провалилась в отверстие в самом высоком каземате. Люди, которые проходили рядом, услышали крик и вызвали полицию, а также медиков.

Девушку со сложными травмами и переломом ключицы госпитализировали в одну из больниц Львова. Ей предстоит долгое лечение и реабилитация.

В полиции сообщили, что с родителями и всеми тремя подростками полицейские ювенальной превенции провели беседу на тему опасности таких необдуманных поступков.

Также полиция и журналисты призывают родителей и подростков более ответственно относиться к местам для прогулок и выбору мест для селфи, так как такая опасная фотография может оказаться последней.