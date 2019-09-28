Летающие крысы: Супрун рассказала шокирующие факты о голубях

Уляна Супрун утверждает, что голуби, как и многие другие птицы, могут быть переносчиками болезней, опасных для людей с ослабленным иммунитетом и аллергиков, а получить болезнь можно через воздух или контакт с птичьим пометом. Для того, чтобы избежать неприятностей, эксперт рекомендует придерживаться некоторых правил. Соответствующий пост размещен в Facebook.

"Голуби - крысы, которые могут летать", - пишет Супрун. По словам специалиста, птицы и их помет могут быть источником распространения около 60 болезней. Зачастую они являются лишь резервуарами для грибков и патогенных микроорганизмов.

К слову, сами птицы могут не болеть этими болезнями и выглядеть вполне здорово, и с первого взгляда может показаться, что они не составят никакой угрозы здоровью человека.

Гистоплазмоз является именно той болезнью, которая может передаваться человеку через воздух. Его может вызвать грибок, который растет в засохшем птичьем помете. Признаки гистоплазмоза появятся примерно через 10 дней после первичного инфицирования, и довольно похожи на симптомы гриппа.

"Не все могут заразиться этой болезнью, но наличие места, где живут голуби увеличивает риски заболеть - это может быть чердак дома. Особенно для новорожденных, беременных женщин и людей", - пишет Супрун.

Супрун о голубях (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Помимо того, эти птицы могут быть переносчиками криптококкоза, сальмонеллеза и орнитоза, вызванного Chlamydia psittaci, который также может передаваться людям через пыль и наличие в нем сухих частиц помета птиц, а также из перьевой пыли.

Чтобы защититься, прежде всего следует избегать любого контакта как с самими птицами, так и с их пометом. Далее необходимо изолировать в доме места, где могут поселиться голуби, не кормить и обходить их скопления.

"Во многих городах разрабатывают специальные дизайны зданий и городского пространства, чтобы избежать скопления голубей и их помета. Особенно, в общественных местах. Это делают не только с эстетической целью, но и для защиты от распространения болезней, которые могут переносить эти птицы", - подытожила эксперт.

Напомним, что Супрун призналась, почему не нашла общий язык с Комаровским.